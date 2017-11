Juventus-Barcelona Valverde empieza a cansarse con las dudas sobre Messi «No sé qué importancia tengo que darle a lo de la foto. Creo que ha venido de viaje con nosotros. Disfrutemos de él», solicita

La tardanza en oficializar la renovación de Leo Messi con una fotografía en la que se vea al argentino estampando su firma junto al presidente Josep Maria Bartomeu se ha convertido en una cantinela que mantiene intranquilos a los seguidores del Barcelona. Aunque el mandatario ya ha repetido por activa y por pasiva que el contrato está firmado la duda planea en el ambiente culé. No es la primera vez que se le pregunta a Ernesto Valverde por la continuidad del argentino. En la previa del partido ante la Juventus, el técnico se ha mostrado molesto por esta insistencia y ha pedido que todo el interés se centre en la vertiente deportiva y en el encuentro de Turín.

«No sé qué importancia tengo que darle a lo de la foto. Creo que ha venido de viaje con nosotros. Disfrutemos de él y a centrarnos en el partido de mañana», explicó con ganas de cerrar el tema el técnico azulgrana. A estas reflexiones se sumó Ivan Rakitic, que también compareció ante la prensa. «Me han dicho que todo va bien. Confío en nuestro presidente y en Leo y sé que él quiere estar con nosotros, Esperemos su momento. Seguro que llegará. Leo es único. No lo mareemos más. Lo que debemos hacer nosotros es darle todo el cariño y el apoyo que necesita. ¿Hay preocupación por si Messi se va? Confío en que Leo se quede en el Barça hasta el final», ha explicado el croata. Incluso cuando le han insinuado que era extraño que el rosarino aún no se hubiera hecho la foto se ha mostrado confiado: «Ya he dicho que de mi parte Messi es parte del escudo. Y no es de ahora. Es toda su trayectoria». Aunque evitó mostrarse con rotundidad: «Yo no puedo decir al cien por cien que se va a quedar o no. Eso es su decisión. Hay que respetarlo. Yo también quiero jugar con Leo, mañana y cinco años más. Como compañero de vestuario solo puedo decir que lo disfrutamos y que tiene todo nuestro apoyo. Queda muchos viaje juntos».

Por otro lado, el interés se centro en el partido ante la Juventus. Valverde sabe que está ante uno de los partidos más difíciles de la temporada. «Esperamos la mejor Juventus. Son muy fuertes en su estadio y tienen mucha calidad arriba. Son los máximos goleadores de su campeonato. Tienen mucha necesidad mañana. Será un partido complicado, como casi siempre en este campo», apuntó y añadió: «Generalmente, cuando juegas bien y no concedes, tienes más opciones de ganar. Intentaremos generar muchas ocasiones de gol y evitar que el rival las tenga. Habrá un choque de estilos. Ellos intentarán tener el balón en su casa. Nuestra idea es conseguir el resultado a través del juego».

Valverde desconfía de la derrota contra la Sampdoria de este pasado fin de semana. «Cuando un equipo de este nivel pierde un partido es normal que quiera resarcirse cuanto antes. Son, si cabe, más peligrosos todavía», asegura. Y destaca la presencia de Dybala: «Es un jugador importante para ellos, pero también están Pjanic, Cuadrado, Higuaín... La Juventus es un bloque fuerte». Por último no quiso distraerse con la posibilidad de fichar en el mercado invernal, tal y como aseguró este pasado lunes Bartomeu: «No pienso en más allá que no sea la clasificación para octavos. Aún no lo tenemos. ¿Mercado? Siempre estamos obligados a mejorar. Nosotros y los grandes equipos como la Juventus».

Buffon tras quedar eliminada Italia en su carrera por ir al Mundial -AFP

Ivan Rakitic también opinó sobre Buffon, portero al que le ha marcado dos goles, el primero de ellos en la final de la Champions de Berlín, el segundo en el partido de ida el pasado mes de septiembre. El croata tuvo palabras cariñosas para el meta italiano, que no podrá disputar su sexto Mundial. «Si yo tengo que explicarle algo de fútbol a Buffon... complicado. Me dan ganas de darle mi puesto a él, de decirle a él que vaya por mí al Mundial. Lo que nos ha dado a todos los que nos gusta el fútbol... Cuando un niño hace un equipo de fútbol en un papel en casa, pone de portero a Buffon. A uno le entran ganas de llorar al ver las lágrimas de Buffon. Faltan palabras para explicar lo que siente uno», explicó emocionado

Rakitic lamentó también la eliminación de Italia: «Es una lástima que un jugador como él no se pueda despedir en un Mundial, que creo que era su deseo. Si pudiera, se lo entregaría mañana porque tengo una edad y espero poder vivirlo alguna otra vez. Lo de Italia puede ser un paso atrás para dar dos hacia adelante».