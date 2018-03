Barcelona Valverde: «Estamos cuidando a Messi» El entrenador del Barcelona confirma las molestias de Messi y no confirma su presencia en Sevilla

El técnico barcelonista Ernesto Valverde no ha querido desvelar si Leo Messi estará en la convocatoria para jugar frente al Sevilla y ha insistido en que habrá que esperar tras el último entrenamiento de hoy viernes, aunque desde el club azulgrana "se le está cuidando". El estado físico de Messi, ausente en los dos últimos partidos amistosos con la albiceleste a causa de molestias físicas, ha centrado la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Sevilla.

"Lo estamos cuidando, como también lo hizo Argentina. Tiene unas pequeñas molestias y eso son cosas normales a estas alturas de temporada", ha dicho. A Valverde le gustaría que ninguno de sus futbolistas tuviera ningún tipo de problemas físicos, pero ha recalcado que los jugadores están acostumbrados a soportar problemas de este tipo. "Me gustaría tenerlos a todos al cien por cien, pero seguro que después del partido de mañana tendremos algún pequeño problemilla con algún otro", ha insistido.

Preguntado sobre si la alineación de mañana estará en función del partido de Champions del miércoles frente a la Roma, Valverde ha insistido en que son dos partidos aislados. "Siempre hay que tener un plan a una o dos semanas y la acumulación de partidos es importante. Lo quiero aislar, pero lo estás mirando de reojo", ha admitido el técnico, quien ha recordado que en el partido liguero disputado en Málaga, Messi fue baja de última hora y su equipo jugó de otra manera.

En todo caso, tras la goleada encajada por Argentina ante España (6-1) y la críticas aparecidas en el país sudamericano sobre Messi, Valverde ha dicho que ve "tranquilo" al diez del Barça. "Le veo bien. Estuvimos hablando de cómo había venido. A todo el mundo le gusta ganar, no nos engañemos, pero todos estamos acostumbrados a soportar las críticas. Le veo perfecto en ese sentido desde ese punto de vista anímico", ha opinado.

En cuanto a la sobrecarga de partidos (7 en los próximos 22 días) y si cuenta con suficiente material humano para aguantar este calendario con garantías, Valverde ha recordado que es algo que lleva haciendo el equipo desde el inicio del curso. "Claro que tenemos gente suficiente como para afrontar este tramo final. Hay que corroborar lo que hemos hecho hasta ahora, nos lo jugamos todo, es el momento decisivo", ha aclarado el técnico, quien cree que su equipo llega mentalmente preparado al momento determinante de la temporada.

"Para certificar eso lo que tenemos que hacer es ganar. La sensación es buena, aunque veníamos muy cargados de los últimos partidos. Ahora viene una serie durísima y cambiar un poco mentalmente, nos viene bien", ha comentado. Si Valverde no ha despejado dudas sobre Messi, sí lo ha hecho sobre Sergio Busquets, lesionado durante la vuelta de octavos de final de la Champions ante el Chelsea y baja desde entonces.

"Esperamos que esté para el miércoles. No sabemos si hoy podrá hacer algo o no (en el entrenamiento), pero la idea es que esta semana que viene se incorpore", ha dicho. En cuanto al Sevilla, rival de mañana y uno de los ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions, Valverde ha comentado que no se espera que haya "muchas rotaciones" atendiendo a lo realizado en anteriores ocasiones.

"Para ellos es un partido importante, aunque los encuentros europeos son de los partidos señalados de la temporada y te desvían un poco la atención. Para nosotros es un partido clave en un campo difícil. Es un partido atractivo, nos jugamos mucho por lo que puede suponer y una victoria podría ser muy importante", ha dicho.

Preguntado sobre si es la visita más difícil que le queda al Barça esta temporada, Valverde ha recordado que se trata de un conjunto que tiene "una trayectoria de equipo grande" en su campo. "Muy pocos equipos le han conseguido ganar en un año natural. Es un partido que tenemos marcado por lo que puede significar", ha insistido.