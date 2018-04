Fútbol Valverde aún no se ve en semifinales «Es un buen resultado pero prefería el 3-0 al 4-1, no hay nada hecho», asegura el entreandor azulgrana

Ernesto Valverde tiene mucha experiencia en el fútbol, tanta como para no fiarse de un resultado tan contundente como el conseguido ante la Roma. El entrenador estaba satisfecho pero no quiso dar por la zanjada la eliminatoria. «No me veo en semifinales aún, en absoluto. Es un buen equipo y llevamos un buen resultado pero no está decidido ni mucho menos», comentó. «Ha costado. Ellos son un buen equipo. Han empezado apretando muy bien. Hemos tenido dificultades para superar la presión. El partido estaba vivo. Pero en el segundo tiempo, el partido se ha abierto y ellos han arriesgado más y les hemos castigado. Era un toma y daca y hemos acertado nosotros», explicó el entrenador, que valoró que dos de los goles de su equipo fueran gracias a dos remates en propia puerta de los italianos: «Si no te acercas a la portería no se meten goles. Nos da igual. Si los mete el contrario qué le vamos a hacer».

Tras confirmar que sustituyó a Busquets porque tenía molestias, bromeó con la jugada de Ter Stegen, que a punto estuvo de constarle un gol en contra: «Ha sido una jugada extraña. Ha sido una ocasión muy clara de ellos, pero él lo tenía controlado. Ha hecho todo él: el regate, perderla y el paradón». Más en serio, reconoció que el equipo lleva dos partidos sin realizar un buen fútbol: «Veo lo que nos cuesta ganar cada partido y el nivel de los equipos a los que nos enfrentamos. Es un buen resultado, prefería el 3-0 al 4-1. No hay nada hecho».

Gerard Piqué estaba muy satisfecho tras la victoria y se congratuló del gol que anotó. «Hemos hecho un buen partido que nos ha dado este resultado. Habría estado mejor no encajar, pero no nos podemos quejar, llevamos buena renta», aseguró, aunque no quiso dar la eliminatoria por resuelta. El catalán explicó que no ganaron por suerte y justificó los goles en propia puerta del conjunto italiano: «Tampoco es factor suerte, hemos tenido varios palos. Si hay estos goles es porque estamos apretando, con el balón más en su área que en la nuestra». Piqué añadió: «La Roma es un buen equipo, por mucho que la gente pensase que era uno de los más asequibles. Han jugado muy buen fútbol, más defensivos de lo que esperábamos, pero con contras peligrosas». Y realizó una primera valoración de cómo afrontan este final de temporada: «Intentamos hacer nuestro trabajo para llegar con opciones al final. La temporada de momento está siendo muy buena con la Liga en buena posición y en la final de la Copa».

Iniesta también tiró de prudencia para valorar la eliminatoria: «Vamos con la eliminatoria encarrilada pero no decidida. Hasta el momento, la Champions nos está yendo bien». En cambio, Luis Suárez se dejó llevar por la euforia del momento: «El 4-1 es para afrontar la vuelta con tranquilidad. El resultado es exagerado viendo como fue el partido». «Tenemos que hacer en la vuelta que el resultado sea bueno. Hoy Messi no ha marcado pero ha hecho jugar al equipo. Umtiti está muy contento aquí», se limito a comentar Guillermo Amor.

La Roma se queja del árbitro

Di Francesco, entrenador de la Roma, consideró que el resultado era exagerado y culpó al árbitro de beneficiar a los azulgranas. «Será muy difícil, pero seguramente lo hubiera sido menos si el árbitro no les hubiera beneficiado. Ha habido decisiones que les han ido bien. Este resultado es muy bueno para el Barça, pero queremos seguir soñando. Para ello, tendremos que hacer un gran partido en el Olímpico. No bajaremos los brazos», empezó explicando el técnico romano. Su enfado fue a más: «Danielle De Rossi ha cometido un error que puede pasar. Manolas también ha tenido mala suerte en el segundo autogol. Evidentemente hay deméritos nuestros, pero el Barça ya es demasiado bueno como para que le ayuden los árbitros. El penalti de Semedo a Dzeko es muy claro. Y luego pudo haber otro sobre Pellegrini».

A Valverde no le gustaron estas declaraciones y tiró de ironía para contestar: «Yo también veo penaltis en el área de la Roma y no veo ninguno en la mía. Es un problema de vista, siempre pasa lo mismo. Además, no tengo una televisión al lado para ver las jugadas».

Di Francesco concluyó: «El resultado es injusto por lo que hemos demostrado esta noche. Ellos nos han marcado cuatro goles y es exagerado por lo que hemos visto. Hemos fallado en últimos pases, pero hemos demostrado deseo, ganas y talento para llevarnos más. Hemos interpretado muy bien el partido y los errores nos han penalizado».