Fútbol - Copa del Rey Valverde se pide al Lérida en octavos El técnico aconseja a Deulofeu: «Ha estado un poco ansioso y a veces cuando te empeñas tanto es mejor que todo vaya fluyendo»

SERGI FONT

Barcelona 29/11/2017 22:12h Actualizado: 29/11/2017 22:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vestuario del Barcelona acogió con sorpresa la eliminación de la Real Sociedad a manos del Lérida, que remontó el gol encajado en el partido de la ida y también en la vuelta. Valverde, que estaba feliz tras el 5-0 de su equipo al Murcia, aseguró que no vería con malos ojos quedar emparejado con el equipo de la «Terra Ferma», aunque posteriormente evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que le tocara el Madrid porque al final «se cumple lo que no quiero». «¿El Lérida en octavos? Claro que me gustaría. Si ha eliminado a la Real es por algo, y encima remontando. A pesar de que el formato no da pie a sorpresas, hay que jugar igual y ganar igual. Las cosas nunca son fáciles. Por eso valoro especialmente cómo hemos pasado nosotros», empezó explicando. Y añadió: «No diré nada de preferencias en el sorteo. Siempre que digo algo acaba tocando ese equipo. Veremos qué nos depara la suerte».

El preparador también analizó el partido: «Tengo una buena sensación en general. El equipo ha demostrado mucha actitud hacia el partido sabiendo la responsabilidad que tiene con la competición y con su gente. Ellos al principio han estado cerrados y frescos, pero al final han decaído. Estoy contento con los jugadores que han participado hoy». Y se mostró satisfecho por la aportación de los jugadores del filial que actuaron ante el Murcia: «Entran en el juego y apenas se nota. Estamos contentos con ellos. Oriol es muy joven y nos puede ayudar. Tiene recorrido en esa posición. Aleñá viene jugando y ha hecho un buen partido. Y Arnáiz ha vuelto a marcar».

Valverde aseguró no estar defraudado por el partido realizado por Deulofeu: «No me preocupa. No está enfermo ni tiene problemas físicos. ¿Por qué tiene que preocuparme?», pero le trasladó un consejo para que se libere de la presión que parece atenazarle. «Ha estado un poco ansioso y a veces cuando te empeñas tanto es mejor que todo vaya fluyendo. Esa insistencia tiene su parte positiva», explicó. El preparador también analizó el partido reazliado por algunos canteranos como Oriol Busquets: «Es un mediocentro tipo Barça. Se relaciona con la salida de juego, pero tiene que mejorar en el juego de espaldas. Está empezando. Tiene un buen reto por delante: está jugando en Segunda. Nos puede ayudar en el juego aéreo también. Puede tener un recorrido largo en el club o en el fútbol. No quería correr el riesgo de mantener cuatro del filial en el campo, me hubiera gustado que jugara el partido entero».

Valverde también elogió a David Costas: «Es un central que tiene experiencia en Primera, con el Celta. Ha venido para ayudar al B y nosotros tenemos claro que puede estar con el primer equipo. Su experiencia nos puede venir bien. Pero con cuatro centrales en principio estamos cubiertos». Y acabó valorando el formato de Copa: «Cada uno tiene su opinión. El año pasado el Alavés llegó a la final. Es verdad que a doble partido los equipos de arriba tiene más opciones. A partido único hay más posibilidades de sorpresa. Para equipos medios, el séptimo clasificado ha ido a Europa. Respeto todas las opiniones».