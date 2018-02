Fútbol Valverde sale en defensa de Sergi Roberto El técnico le defiende tras la entrada que lesionó a Pereira: «No es sospechoso, no tiene juego subterráneo"

Ernesto Valverde aprovechó la rueda de prensa previa al partido contra el Español para defender a Sergi Roberto, al que acusaron de lesionar a Pereira tras una dura entrada durante el partido copero del pasado jueves. «Es una jugada totalmente fortuita. Él mide mal la llegada al balón. Sergi Roberto no es sospechoso. Siempre va al balón, no tiene juego subterráneo. Él no está acertado en la defensa y en esa circunstancia el rival se llevó la peor parte. La gente del fútbol conoce a Sergi Roberto», explicó el preparador, que quiso zanjar cualquier polémica.

Prefirió centrarse en el partido de este domingo, en el que el Barcelona viaja al campo del Español en un momento en el que la relación entre ambos clubes está atravesando un momento de tensión. «Después de estos dos últimos partidos, al estar tan cercanos, las sorpresas serán pocas. Ellos tienen alternativas, pero cada equipo tiene su estilo. Intentarán jugar con entusiasmo, con presión, como en el partido que nos ganaron en Copa. Trataremos de sorprenderles también. Son tres puntos importantísimos. Restamos jornadas, nos acercamos al partido de Champions y estamos en mitad de una eliminatoria de Copa», empezó explicando. Y se refirió al ambiente hostil que les espera: «Se hace mucho ruido en muchas cosas y al final la gente es normal. Se preveía un ambiente hostil en otros campos y no pasó nada. En Copa el Español nos ganó y fue un partido normal. Será un encuentro intenso porque es un derbi. Pero no me interesa que la bola se haga grande».

Valverde no quiso meterse en charcos y eludió valorar el comunicado del Español contra Piqué y Busquets tras las declaraciones de estos últimos tras eliminar a los blanquiazules de la Copa: «Todas las cuestiones que salen antes de un derbi se enmarcan en la rivalidad. No tengo más que añadir». Y añadió: «Intento mantener una postura acorde con mi equipo y el club. Quiero que todo fluya de manera tranquila. Es la mejor manera de afrontar la competición. Los entrenadores tenemos que dar la cara con la prensa, pero afrontamos otras situaciones, aceptando a todo el mundo como es». Eso sí, descartó sentar a Piqué para evitar que el ambiente se caldee. También valoró el encuentro con Quique Sánchez Flores previo al choque: «No nos vamos a engañar. Somos rivales en el campo. Luego, todos somos compañeros. No hay mucho más».

El técnico, azulgrana, que reconoció que Iniesta podría tener descanso y que Yerry Mina podría jugar, descartó rotaciones pensando en la Copa ante el Valencia: «El partido de Valencia no me condiciona. Me condiciona más de dónde venimos, no a dónde vamos. Llevamos muchos partidos este mes». A pesar de la ventaja que tiene en la Liga respecto a sus inmediatos perseguidores no quiere bajar la guardia: «No me quiero tranquilizar. Es un pensamiento erróneo. En la Liga queda mucho por decidir, muchos puntos por jugar. Me preocupa sumar los tres puntos del derbi. Los rivales también lo intentarán».