Valverde viaja a Leganés pensando en el mercado invernal «El club siempre está abierto a las posibilidades con las que puedas mejorar la plantilla», asegura el técnico

Ernesto Valverde solo piensa en el partido ante el Leganés. No quiere pensar aún en el próximo ante el Valencia ni en el derbi que también se juega este sábado entre el Atlético y el Real Madrid. El preparador está tranquilo y satisfecho con la plantilla que tiene pero no descarta acudir al mercado invernal para reforzarse. «Quince días sin fútbol dan para mucho. Es normal que salgan nombres cuando no hay partidos. No retransmitiremos negociaciones», empezó asegurando, aunque reconoció que «el club siempre está abierto a las posibilidades con las que puedas mejorar la plantilla». En este sentido, no quiso valorar nombres en particular. Ni se inmutó cuando se le mencionó el nombre de Griezmann: «Es muy buen jugador, como muchos otros que suenan. Me quedo con los que tengo. El futuro ya lo veremos». Tampoco quiso valorar la posibilidad de incorporar a un nuevo central. «Con cuatro grandes centrales como tenemos, la posición está cubierta. Ya solventaremos los problemas que haya en función de lo que vaya ocurriendo».

No obstante, esta semana a quedado patente los problemas con los que se puede encontrar. Mascherano se lesionó con Argentina, Vermaelen no es de su agrado y tanto Piqué como Umtiti están apercibidos de sanción por acumulación de amarillas. El técnico no despejó dudas sobre qué hará este sábado ante la importancia del próximo partido en Mestalla: «Trato de no especular con la importancia de un partido, el de Leganés, sobre el otro. el Valencia. Intento poner el foco sobre los rivales». Incluso aseguró que Vermaelen podría jugar en Butarque: «Contamos con buenos centrales. Las circunstancias de las temporadas nunca las puedes prever, pero tenemos una plantilla amplia. Ya veremos mañana cuáles son los centrales que participan. Tenemos a Piqué, a Umtiti y a Vermaelen. Y por supuesto, también el B».

Valverde también diseccionó al rival y elogió el juego del Leganés: «Es un rival al que le hacen pocos goles. Sólo ha recibido goles en casa en uno de los cinco partidos. Le veo en una onda parecida al Gerona. Es un equipo solidario, sólido y que confían en lo que hacen. Transmiten entusiasmo. Tenemos mucho que ganar, que inicia un ciclo difícil de aquí hasta Navidad. Esta semana nos jugamos mucho en partidos fuera de casa». Y trató de avisar de la importancia de este partido, ya que Butarque es uno de los campos donde se pierden Ligas: «Estamos alerta en este tipo de partidos. Especialmente yo. Es como cuando vas a jugar contra el Murcia y todo el mundo se cree que te pasearás. Y si revisas la historia del año pasado uno ve que el Barça perdió puntos en campos como este. No tiene tanto glamour jugar en Leganés como hacerlo en el Metropolitano, pero al final son tres puntos. Nos costó contra el Getafe, contra el Alavés o el Girona. Será complicado».

El técnico extremeño no quiere distraerse con suposiciones. Por este motivo no piensa en qué podría pasar en el derbi madrileño. «El partido más importante que se juega mañana en la Comunidad de Madrid es en Leganés. Pero pase lo que pase, cualquier ventaja que haya no será representativa. Quedan muchas jornadas. Atlético y Madrid están a ocho puntos. La clave está en nosotros. Si ganamos, el resto nos da igual. Es normal que Zidane diga que hay tiempo. Yo también lo digo», aseguró. Eso sí, reconoció que «es una semana importante porque nos jugamos mucho en las tres competiciones. Pero nunca nada es definitivo a la altura del año a la que estamos. Nada estará decidido».

Valverde quiere ir paso a paso. No ha planificado aún qué hará ni si reservará jugadores pensando en Turín y en Mestalla: «Valoramos mucho el partido de mañana y luego tenemos cuatro días de descanso hasta la Juventus. La semana es muy dura. Ya se verá qué hacemos en Turín. Estaremos muy pendientes del partido que tiene el Valencia en Cornellá. Seguimiento especial porque es un aspirante al titulo, un equipo que está fresco porque no tiene competición europea y nuestro siguiente rival en Liga».

Finalmente, valoró el estado físico de Luis Suárez: «Hizo un tratamiento especial la semana pasada y esta semana ha trabajado muy activo. ¿Operar? La única previsión que hay es que juegue porque está muy bien». Y acabó hablando de Denis: «Es un jugador más de la plantilla. Es verdad que él ha entrado en algunos partidos y en otros no. Cuento con él en posiciones donde hay mucha competencia. Otra cosa luego es su rendimiento. Entrena bien, está integrado y estamos contentos con él».