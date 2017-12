Fútbol Valverde vuelve a dejar a Messi en el banquillo El argentino, que ya fue suplente ante la Juventus, acepta la decisión del técnico y cede su puesto a Paco Alcácer

SERGI FONT

Barcelona 05/12/2017

Tenía razón Jorge Jesús, técnico del Sporting de Lisboa, cuando comentó este pasado lunes que creía que Leo Messi descansaría y no jugaría. «Una vez que no jugó en Turín, tengo el pálpito de que tampoco será titular mañana, pero es sólo una suposición. En cualquier caso, que juegue o no juegue Messi no altera nuestra estrategia», soltó el preparador portugués. En otro momento de la etapa de Messi en el Barcelona, hubieran tachado de loco o atrevido a Jorge Jesús. Pero la alineación de Valverde demuestra dos cosas. La primera que el técnico ha sabido convencer al argentino de la necesidad de descansar y dosificarse para afrontar el duro calendario de la mejor forma posible. Y la segunda que el futbolista ha madurado notablemente y ha aceptado este nuevo rol.

La lógica dictaba que si Messi descansó ante la Juventus en Turín, partido en el que el Barcelona se jugaba la primera posición, que da ventaja en el sorteo de octavos de la Champions, también debería descansar ante el intrascendente partido ante el Sporting de Lisboa, en el que los culés no se jugaban absolutamente nada. No obstante las palabras de Valverde asegurando que respetaban la competición avivaron las dudas. «No nos jugamos nada desde el punto de vista clasificatorio y estamos contentos por ello, pero el rival se juega mucho y tiene la obligación de ganar. Estamos jugando una competición que nos gusta mucho y que implica una gran responsabilidad. Tenemos que respetarla. Nuestro objetivo es ganar», explicó el técnico extremeño dando a entender que colocaría a los mejores.

No obstante, era un partido para dar descanso a los titulares habituales y dar entrada a los futbolistas que menos minutos han disputado. Uno de los alicientes está en la configuración de la defensa, con Piqué y Vermaelen en el centro de la zaga. No los reservó pensando en el Villarreal ni probó experimentos extraños. En la izquierda permitió un respiro a Alba y colocó a Digne. También hubo rotaciones en el centro del campo, donde Iniesta, con un problema muscular, no arriesgó y Busquets descansó. Rakitic se mantuvo para acompañar a André Gomes y a Denis Suarez. En cuanto a la delantera, Valverde estimó oportuno que Luis Suárez siguiera jugando y volvió a demostrar que cuenta con Aleix Vidal como extremo. También dejó claro que Deulofeu ha perdido todo el peso que podía tener.