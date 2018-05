Mercado de fichajes Un verano ajetreado en las áreas Porteros y delanteros de toda Europa están en las quinielas para cambiar de aires en el mercado de fichajes estival

Como cada verano, los movimientos que traiga el mercado de fichajes acapararán gran parte de la atención deportiva. Este año, con el Mundial como principal protagonista, los traspasos permanecerán en un segundo plano, pero como siempre tras este tipo de competiciones, los clubes se lanzarán a la contratación de aquellos jugadores que hayan destacado con sus selecciones. Muchos equipos, en cambio, optan por cerrar cuanto antes las incorporaciones para evitar una subida de precio posterior. Los primeros compases de la ventana de fichajes, eso sí, parecen dejar claro que el dinero se moverá en las áreas. Porteros y delanteros de toda Europa están en las quinielas para cambiar de aires en el mercado de fichajes estival.

Porteros

La portería de varios equipos está pendiente de ser cubierta. El Liverpool se perfila como uno de los grandes destinos, después de que Karius cayera en desgracia en la final de la Champions League. Los 'reds' consideran que deben reforzar una posición que se antoja esencial para lograr grandes cotas. Pese a que Karius rindió a gran nivel antes del partido contra el Real Madrid, sus errores en Kiev le penalizan para continuar como portero titular. Otro equipo que deberá abordar una renovación bajo palos es la Juventus. La sombra de Buffon es muy alargada y el equipo turinés no tendrá una papeleta sencilla. El PSG también aparece en las quinielas para fichar un cancerbero, aunque el condicionamiento del 'fair play financiero' podría acabar limitando su actuación. En la Premier League, el Arsenal también acudirá al mercado para buscar un sustituo a un Petr Cech que cuenta ya con 36 años a sus espaldas.

En cuanto a nombres propios, la lista es extensa. El más codiciado es, sin duda, Jan Oblak. En el conjunto rojiblanco lo saben y ya trabajan en su renovación, Su libertad constaría 100 millones de euros y varios equipos han llamado a su puerta. El Liverpool y el PSG son los más interesados. Otro habitual en estas fechas es Donnarumma. El Milan se ha hecho con los servicios de Pepe Reina y todo parece indicar que el joven arquero cambiará de aires. El equipo de la capital francesa también negocia por él, y se ha llegado a hablar de que podría ser el sustituo de Buffon en la Juventus.

AlissonBecker, de la Roma, es uno de los porteros más apetecibles. Sin un precio desorbitado como los anteriores, su nombre aparece como futurible de varios equipos. El exfutbolista Cafú, compatriota suyo, ha llegado a dar por hecho su llegada al Real Madrid, aunque en principio Zidane está contento con sus jugadores. Bern Leno también tiene opciones de cambiar de aires. Tras consolidarse en el Bayer Leverkusen, suena como refuerzo del Liverpool. Sin embargo, uno de los movimientos más sorprendentes sería el que llevaría a Buffon al PSG. El equipo francés, que anda en todos los negocios, parece estar cerca de hacerse con el veterano italiano. Un refuerzo de calidad a coste cero que no comprometería el problema del 'fair play financiero'.

Delanteros

De los que paran los goles a los que los marcan. Si el verano promete ser divertido bajo palos, la delantera augura los grandes movimientos estivales. Grandes nombres de equipos de toda Europa suenan para cambiar de aires. El Mundial terminará de decidir el futuro de muchos de ellos, pero de momento parece que varias potencias europeas buscan reforzar su delantera. En España, el Real Madrid aparece como uno de los principales protagonistas.

La BBC no tiene asegurada su continuidad la temporada que viene y el conjunto blanco se mueve para realizar el que sería el fichaje del siglo: Neymar. El traspaso no parece fácil pero, tal y como se ha contado en ABC, el Real Madrid estaría dispuesto a afrontarlo. Por otro lado, la final de Kiev terminó con Cristiano Ronaldo y Gareth Bale dejando en el aire su continuidad. En la entidad blanca cuentan con ambos, pero son conscientes de que, en el caso del galés, aparecen otros alicientes que no son económicos. Gareth Bale quiere jugar más y en el Real Madrid cree que no cuenta con todas las oportunidades, por lo que ve con buenos ojos volver a la Premier League. El Manchester United aparece como principal favorito. En cuanto a Cristiano Ronaldo, sería una sorpresa que abandonara el club, pero las palabras tras el partido con el Liverpool dejan abierta la puerta de salida. El PSG y el Manchester United suspiran por él, como tantos otros veranos.

Si hay un nombre que está acaparando toda atención estas semanas es el de Antoine Griezmann. El francés aseguró que comunicaría su futuro antes del Mundial de Rusia, pero aún no se ha pronunciado. Su fichaje por el Barcelona se daba por hecho hace apenas unos meses, pero los últimos acontecimientos y actos del futbolista dejan entrever una posible continuidad. Su libertad costaría a partir del 1 de julio 100 millones, un precio asequible para los tiempos que corren. En el Atlético quieren echar el resto para retener a su estrella, pero el Barcelona se mantiene al acecho. De irse finalmente, Simeone tendría la difícil tarea de reemplazar a su jugador más determinante. El Barcelona, en cambio, tendría que pasar al plan B, quien parece ser Eriksen, del Tottenham. El traspaso, eso sí, se antoja poco menos que imposible.

Quien no podía estar ausente en este tipo de movimientos es el PSG. La entidad parisina se niega a vender a su estrella, pero visto que tanto Neymar como Cavani no tienen su futuro asegurado en el equipo, se han interesado en delanteros como los madridistas o Robert Lewandowski, a quien su agente ha puesto en el mercado. Mientras que Neymar suena para el Real Madrid, Cavani podría desembarcar también en la capital como sustituo de Griezmann, si es que finalmente el francés dejara el equipo. El otro gran conjunto de Francia, el Mónaco, teme perder a su delantero. Falcao ha sonado para el Milan, pero las últimas informaciones hablan de una oferta de la MLS que el colombiano estaría estudiando. Como ocurre en este tipo de casos, cualquier movimiento en ambos clubes desataría un efecto dominó.

La Premier League, como cada verano, se prepara para hacer un gran desembolso. Sus clubes viven en los últimos años a la sombra de los españoles, por lo que la inversión en jugadores que marquen la diferencia parece el único camino para salvar las diferencias. El músculo económico de Inglaterra se refleja en cada ventana de fichajes, y este año no parece que vaya a ser menos. El Liverpool ya se ha movido y se ha hecho con los servicios de Fabinho, aunque retener a su estrella parece el principal objetivo. Salah ha asegurado que su deseo es continuar en Anfield. Por otro lado, el Manchester City quiere desplazar su dominio en Inglaterra al resto de Europa. Para ello, Pep Guardiola aspira por hacerse con los servicios de Riyad Mahrez.

No obstante, si hay dos equipos con necesidad de fichar son el Chelsea y el Manchester United. La debacle del conjunto presidido por Roman Abramovich tiene como consecuencia la no presencia en la máxima competición continental la siguiente temporada. Esto limitará la llegada de grandes jugadores, que tendrían que conformarse con jugar la Europa League. Aun así, nombres como Icardi parecen estar en la agenda 'blue'. Otros como el de Morata o el de Hazard podrían verse en la rampa de salida. El Manchester United, por su parte, se prepara para realizar otra gran inversión. Pese a la llegada de Alexis Sánchez en invierno, Mourinho no parece estar contento con los delanteros que tiene en nómina. Gareth Bale parece uno de los principales objetivos de los 'red devils', pero se ha llegado a especular incluso sobre un posible interés por hacerse con Neymar.