El vestuario del Barcelona, molesto con el gol anulado a Messi «Ha sido un error garrafal del árbitro. Hasta yo desde el medio del campo lo he visto», lamenta Jordi Alba

SERGI FONT

El partido entre el Valencia y el Barcelona quedó marcado por el gol no concedido a Leo Messi a pesar que la pelota entró claramente. Precisamente, esta acción molestó mucho al club azulgrana que se siente perjudicado una vez más, ya que no olvida que la pasada temporada sufrió un error similar en el campo del Betis. El autor del gol del empate, Jordi Alba, se mostró enfadado. «Al final lo importante es meter gol, pero ha sido un error garrafal del árbitro. Hasta yo desde el medio del campo lo he visto. Hemos visto en el descanso la repetición y es claro. Es muy claro, puede haber una falta y puedes interpretar lo que sea, pero estas jugadas se tienen que ver». El defensa del Barcelona ha insistido en la necesidad de que se instaure el videoarbitraje de una vez por todas: «Es una tecnología más que ayudará al fútbol y jugadas como estas seguro que lo arreglan». Alba también analizo el encuentro: «Tuvimos el control del partido pero a raíz del gol de ellos, en alguna contra nos han pillado. No es fácil jugar aquí, están muy bien trabajados este año». Y reconoció que el Valencia es un candidato al título: «La clasificación lo demuestra, es un claro candidato, queda mucha Liga, pero van segundos por algo».

Ernesto Valverde dio muestra, una vez más, de su talante conciliador y no quiso cargar tintas contra Iglesias Villanueva. Es más, el entrenador se posicionó a favor del colegiado y, aunque reconoció que les habían perjudicado, también aseguró que en otros partidos habían sido beneficiados. «Todos estamos de acuerdo en que en estas jugadas tan claras, no hay que rearbitrar los partidos, pero que todavía estemos con estas cosas y que un balón traspase la línea y no se vea, quedamos todos en evidencia. También en un partido nuestro contra Málaga el balón había salido en un gol que marcamos». En aquel partido, la pelota había salido por la línea de fondo antes de que fuera centrado hacia el área.

El preparador también valoró el encuentro: «Fue un partido muy disputado, estábamos expuestos porque ellos tienen una gran contra. El gol nos hizo daño, sabemos que son un equipo fuerte en su estadio y al final conseguimos el empate. Era un cara o cruz, queríamos ganar, como ellos, y al final se ha visto un buen partido». Y añadió: «Con el Valencia hay que estar muy atento a eso, además de los dos delanteros, tienen buenos jugadores de banda, sobre todo Guedes que es un cañón. Hemos hecho un buen trabajo, se veía que estábamos a un pase de hacer gol pero teníamos que tener cuidado con no encajar».

También ha opinado Andrés Iniesta, que se fue ovacionado de Mestalla. «Hemos completado una muy buena primera parte, algún gol nos hubiese hecho tener el partido más de cara y controlado, pero no lo hemos hecho. El gol todo el mundo lo ha visto, menos quien tenía que verlo, ha sido muy claro, el gesto del portero, todo... Una lástima porque en esas jugadas puntuales la tecnología sería ideal, y no hay lugar a dudas de si ha entrado o no», lamentó. E insistió en que la tecnología llegue ya a los estadios: «Los que tienen que implementarlo seguirán tomando nota para que se aplique en estas situaciones tan claras, no porque nos haya sucedido a nosotros, sino porque es muy claro, no hay interpretación posible. Deberían estar para seguir mejorando».

Guedes y Parejo tratan de frenar a Messi -EFE

Por otro lado, hay que comentar que Gonçalo Guedes tendrá que pasar por el quirófano este lunes después de haber acabado el partido con una fisura en un dedo del pie derecho. El portugués estará entre dos y tres semanas de baja por lo que si se cumplen las previsiones y no surge ningún contratiempo, el extremo podría participar en la última jornada de este 2017, que el Valencia disputa ante el Villarreal el 23 de diciembre.