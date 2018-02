Fútbol La victoria ante el Barça permite al Español soñar con ganar al Madrid «Ya hemos ganado ante equipos que nunca perdían», asegura Quique Sánchez Flores

Barcelona 26/02/2018

El Español afronta el partido de este martes con la ilusión de conseguir un resultado positivo a pesar de la dificultad y del momento que atraviesa el equipo blanquiazul. No obstante, la reciente victoria en el derbi ante el Barcelona permite soñar con la posibilidad de un triunfo que aligeraría la losa que arratstran los pericos en Liga. «Todas las victorias ayudan y nos hacen ser más positivos. Nos fortalecen. Cuando no llegan, hay que seguir intentándolo. No hay que perder la ilusión. Veo que los jugadores más confiados que la atmósfera que pueda haber», asegura Quique Sánchez Flores. El técnico añade que «cuando uno sufre no quiere volver a sufrir, y aquí se ha sufrido mucho. Hay que tener memoria para saber lo que uno no quiere. Todos queremos huir de eso. Queremos ir hacia arriba, como el año pasado. Trabajamos para que sea así. Pero entiendo que se pueda negativizar la situación».

El entrenador blanquiazul se siente preparado para dominar el partido y lograr los tres puntos: «Somos conscientes de lo que podemos hacer. Cada equipo es distinto y viene en un momento distinto. Pero creo que somos capaces de ganar otra vez. Ya hemos superado a otros que no perdían, aunque hay que hacerlo. Nos llegaría en un momento oportuno de la temporada, para cambiar los síntomas de la campaña. Hay que tener acierto, eficacia y cometer pocos errores». Y se remite a los triunfos ante Atlético y Barça: «Ya hemos ganado a otros grandes y esa es la razón para pensar que lo podemos hacer. Trabajamos para cambiar. Sabemos de la envergadura del rival, pero sabemos que lo hicimos. La crítica es normal, cuando uno no gana hay comentarios no agradables. Trabajamos para girar las situaciones y eso es lo que ha hecho el Real Madrid. Nos daría la oportunidad de abrir otra puerta y ver los partidos con otra expectativa y expectación».

Quique valoró la situación del Real Madrid: «La falta de resultados es lo que influye en los jugadores. Cuando ha encontrado buenos resultados, tiene las herramientas. Se ha sentido mejor y ha seguido insistiendo y se ha reencontrado. En el reencuentro han aparecido los jugadores. Atacaron mucho la figura del entrenador y a los jugadores, pero mientras ellos trabajaron para darle la vuelta. Y ahora hablamos de su gran potencial, pero son los mismos. Esperemos encontrarnos a un Real Madrid con confianza». El técnico asegura que es un reto: «No me deja sin dormir recuperar el ánimo del equipo, pero estamos responsabilizados y tenemos la capacidad para entender lo que nos pide la afición. La responsabilidad empieza por uno mismo. Queremos generar ilusión y felicidad».

La delantera del Madrid también fue un aspecto a analizar: «El Real Madrid juega parecido, Isco es el que cambia más la forma de jugar. No cambiará en función de la delantera por la que apueste Zidane». Pasó de puntillas por las críticas que recibe Benzema: «No estoy allí para juzgar los pitos, pero tengo una opinión altísima sobre Benzema. Tiene un nivel estratosférico». Y elogió a Cristiano Ronaldo: «Cuando las cosas van mal, todo el mundo está bajo juicio. Es de otro planeta. Fue presentado como una estrella del cine y ha mejorado cualquier presentación que se le pudiera haber hecho. Parecía difícil que estuviera a la altura de la presentación y la ha sobrepasado. Se ha convertido en el mejor goleador de la historia del Real Madrid».