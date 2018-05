El final de infarto de Márquez y Lorenzo en 2016

Marc Márquez solo ha ganado una vez, en su imperial 2014, donde logró diez victorias consecutivas. Pero en 2016 estuvo a punto de lograr su segundo triunfo. Se le escapó por milésimas, las 19 que fue más rápido Jorge Lorenzo.

Los dos españoles, en Honda y Yamaha respectivamente, protagonizaron uno de los más reñidos duelos que se recuerdan en el Gran Premio de Italia. Adelantamientos agresivos y limpios y una recta final en la que Lorenzo superó a Márquez por un margen escasísimo.

One of the GREATEST last lap battles of the modern era! 🙌@marcmarquez93 and @lorenzo99 go head-to-head at the 2016 #ItalianGP in one of the closest #MotoGP finishes EVER! 🏁 pic.twitter.com/adFGzZo1nY