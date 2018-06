«Jorge Lorenzo nunca miente» Recado del piloto español para el equipo Ducati tras lograr la primera victoria con la marca italiana

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati), después de lograr este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, ha afirmado que su trayectoria en el actual Campeonato del Mundo "habría cambiado" de forma considerable "si los ingenieros hubiesen confiado más" en sus opiniones.

"Cuesta digerir lo logrado, es algo muy grande. Pero también tengo un poco sabor agridulce porque, si para el motor hubiésemos tenido algo antes, si los ingenieros hubiesen confiado más en mí y si hubiesen traído un poco antes lo que yo pedía, la historia habría cambiado", criticó Lorenzo ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Pero, bueno, de aquí al final lo que hay que intentar es conseguir alguna victoria más, que siempre es difícil, y ahora disfrutar el momento con todo el equipo. Es una lástima porque estaba convencido de que al final iría rápido con la Ducati y conseguiría podios con Ducati; y, mira, al final ha sido una victoria. Ha sido demasiado tarde en ese sentido", admitió el piloto español tras ganar la sexta prueba del Mundial.

Lorenzo se mostró exultante después de ese triunfo sobre el circuito de Mugello. "Parecía que la victoria que no iba a llegar, pero nunca tiro la toalla. Tengo mucho amor propio, mucha determinación, muchas horas de entrenamiento, con mi entrenador y con toda mi gente; muchas horas de sacrificio y malos momentos, demasiados en las últimas carreras. Probablemente es el día más feliz de mi vida", dijo.

"Hacía mucho que no había tanto margen de tiempo entre una victoria y otra. Parecía que no salían las cosas, conseguía salir muy bien y liderar muchas vueltas a principio de carrera... y al final siempre pasaba algo. Pero ya dije que me faltaba algo en la moto, algo que me diese esa energía que me permitiese rodar constante. Y al final me lo han dado", manifestó.

Lorenzo nunca miente

"Mucha gente ha dicho que mi método no era el adecuado, y yo ya dije que simplemente necesitaba ahorrar en energía para sentirme más cómodo. El equipo me ha dado una novedad en el depósito y he podido mantener un ritmo constante. Ganar aquí, en casa de Ducati y con una Ducati, es como un sueño", insistió.

"Jorge Lorenzo nunca miente, siempre dice la verdad", espetó el piloto mallorquín. "En Jerez ya di un paso adelante con esas piezas que me dio Ducati para el motor; pero faltaba esa ergonomía, esa pieza que me diese ese apoyo en las frenadas en medio de las curvas que necesitaba. Ahora piloto mucho más fluido, puedo descansar los brazos y salvo la energía mucho más que antes", agregó.

"Antes de la carrera estaba preocupado y fastidiado, porque sentía que estaba preparado pero temía que los neumáticos no iban a durar. Al final he cambiado mucho mi estilo de pilotaje, he intentado retardar la abertura del gas para no forzar tanto el neumático delantero y al final ha funcionado. Si bien las últimas vueltas han sido muy duras, creo que los demás estaban un poco peor y yo he sabido salvar los neumáticos más que nunca", concluyó Lorenzo.