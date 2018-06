Moto3 Jorge Martín no atropelló a una liebre de milagro «La liebre ha sido un susto muy grande, he conseguido esquivarla y no sé cómo», dijo al respecto

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 03/06/2018 13:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jorge Martín se proclamó vencedor en el GP de Mugello y logró su tercera victoria esta temporada. El piloto español consiguió el primer puesto por apenas unas milésimas y fruto de ello se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado: «Ha sido el mejor fin de semana de mi vida». Sin embargo, la carrera no fue un camino de rosas para el español, que se llevó un buen susto a causa de la irrupción de una liebre en el circuito. «Me ha pasado de todo. Cuando se me ha roto la cúpula no tenía tan clara la estrategia de ir primero; la moto algo perdía. La liebre ha sido un susto muy grande, he conseguido esquivarla y no sé cómo; no me lo esperaba y he perdido un poco el ritmo. Todo ha salido bien y estoy muy contento». dijo.