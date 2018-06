MotoGP Así se fraguó el «dream team» español de Honda Lorenzo, que tenía otros planes, encontró la puerta abierta del equipo HRC cuando se confirmó la marcha de Pedrosa

Emilio V. Escudero

@emiliovescudero Seguir Actualizado: 05/06/2018 23:18h

Hierve estos días el paddock de MotoGP, cuyo temprano movimiento de fichas anticipa un 2019 cargado de emociones. El dominio de Márquez, campeón en cuatro de los últimos cinco años, ha obligado al resto de equipos a buscar soluciones para frenar la hegemonía de la Honda del español. Un reparto complejo de pilotos convierte el próximo Mundial en uno de los más abiertos y que, a falta de confirmación oficial, juntará en el mismo equipo a Jorge Lorenzo y Marc Márquez, campeones de MotoGPen siete de los últimos ocho años.

Apesar de su éxito reciente, el equipo oficial de Honda (HRC) no se ha dormido en los laureles. Tras meses sopesando el futuro, ayer hizo oficial el adiós de Dani Pedrosa. Fin a una relación de 18 años, en la que el catalán sumó tres títulos —dos de 125 cc y uno de 250 cc— y se quedó a las puertas de la gloria de MotoGPen tres ocasiones. Toda una vida bajo el amparo de la marca del ala dorada, rota ayer de manera conjunta por ambas partes. «En la vida necesitamos nuevos retos y siento que es momento de cambiar. Gracias, HRC», señaló Pedrosa, que anunciará su destino durante el próximo Gran Premio de Cataluña.

Pedrosa, a Yamaha

Aunque aún no ha cerrado el acuerdo, todo hace indicar que el triple campeón del mundo ocupará un sitio en un equipo satélite de Yamaha junto a Franco Morbidelli. Hueco que a priori estaba diseñado para Jorge Lorenzo, al que la marcha de Pedrosa le cambió los planes en las últimas horas.

Tras ganar en Italia el pasado fin de semana y anunciar que no seguiría en Ducati, el balear tenía la margarita casi deshojada. Volver a Yamaha fuera del paraguas oficial no era lo ideal, pero sí la mejor opción disponible... hasta que la decisión de Honda de prescindir de Pedrosa le abrió una puerta inesperada. Así, Márquez, cuya única petición a la marca japonesa era tener un compañero de alto calado para sumar puntos en el Mundial de constructores, compartirá garaje con Jorge Lorenzo, formando un «dream team»en la máxima categoría del Mundial de motociclismo. Entre ambos suman once campeonatos del mundo, siete de los últimos ocho en MotoGP, lo que convierte a HRC en el equipo de referencia meses antes de que comience la próxima temporada.

La opción de Lorenzo no era la primera ni la preferida por el equipo oficial de la marca nipona. De hecho, Alberto Puig –responsable deportivo de HRC– había sopesado otras posibilidades antes que la del español. La principal, la de un Johann Zarco que llegó a tener pie y medio en el garaje de Honda antes de decidirse por KTM. También Joan Mir optó por otro proyecto para 2019, lo que terminó por convencer a Puig de que Lorenzo era la mejor carta disponible.

Otro español en HRC

El director deportivo de HRC y el balear han dejado atrás las guerras del pasado. Tiempos en los que la pista y los intereses contrapuestos les enfrentaron más de una vez. A partir del Gran Premio de Cataluña, cuando se espera que el acuerdo se haga oficial, ambos pensarán de manera conjunta por primera vez en su carrera. Lorenzo se convertirá en el quinto español que pilota una Honda oficial después de Álex Crivillé, Sete Gibernau, Dani Pedrosa y el propio Marc Márquez.