Lorenzo, al jefe de Ducati: «No soy un gran piloto, sino un campeón»

Jorge Lorenzo, cuya continuidad en Ducati se ha puesto en duda en las últimas semanas, dijo este jueves en el circuito de Mugello que, «al contrario de lo que se ha publicado en algunos medios», va a «correr al ciento por ciento dos años más en MotoGP, y será con una moto competitiva».

«En Montmeló seguramente tendréis más información, pero del futuro sólo puedo decir esto», recalcó Lorenzo.

Sobre las recientes declaraciones del director general de Ducati, el italiano Claudio Domenicali, que manifestó que Lorenzo «es un gran piloto que no ha sabido encontrar la forma de extraer lo mejor» de la moto, aseguró: «No soy un gran piloto, sino un campeón».

«Él es el 'capo' y da sus opiniones, y yo debo respetarlas; pero yo le digo esto, yo no soy un gran piloto, soy un campeón», subrayó.

«De aquí a final de temporada voy a dar el máximo de mí, como siempre he hecho, por el equipo y por los aficionados de Ducati, para intentar conseguir podios e incluso victorias, porque eso es lo que hacen los campeones", destacó Lorenzo.

Por ello, señaló que su representante, Albert Valera, está mirando «otras alternativas». «Por las declaraciones y por lo que se palpa en el ambiente, estamos mirando otras cosas y todo es posible, pero a día de hoy no puedo decir nada más», comentó el quíntuple campeón mundial.

En lo estrictamente deportivo, Jorge Lorenzo dijo que no tiene la sensación de que en Italia se juegue su futuro, ya que «cada carrera es importante».

«Mugello lo es para los aficionados de Ducati y, además, es un circuito que le sienta muy bien a la moto y a mí mismo, pero el resultado del domingo no definirá mi futuro», comentó.

«Yo me centro en ir lo más rápido posible, como he hecho siempre. Lo que digan los demás es cosa de ellos, no puedo hacer mucho más. No estoy ni decepcionado ni contento, me es indiferente», resaltó.

«Para mí sería una pena cerrar esta etapa con Ducati, porque soy consciente de que Ducati ha invertido mucho en mí, y yo he trabajado mucho para intentar ser más competitivo, lo he dado todo, me he vaciado para ser lo más rápido posible y en ese sentido le doy la razón a Domenicali, porque no hemos sido capaces de sacar el máximo potencial. Pero sigo pensando que al final llegará y que no estamos tan lejos como parece, y de aquí a final de temporada conseguiremos grandes resultados», insistió Jorge Lorenzo.

Al hablar de sus problemas físicos, comentó: «En los test de Montmeló hemos probado un nuevo depósito un poco diferente, con el que hemos mejorado ligeramente en la frenada». «No es un gran cambio, pero sí que me ha aportado algo y tengo grandes expectativas de que esto resuelva los problemas», explicó Lorenzo, quien dijo que los problemas «fundamentalmente vienen de la nueva ergonomía de la GP18».

«El año pasado me fatigaba un poco más que con la Yamaha, pero podía terminar las carreras bien y tengo grandes esperanzas con las novedades que traemos aquí del test. En Montmeló, tenía el mejor ritmo, aunque Viñales y Zarco me superaron al final», dijo.