MotoGP Lorenzo: «Me tuve que tirar de la moto para no chocar contra el muro» El balear vuelve a tener un complicado arranque de temporada al quedarse la Ducati sin frenos a falta de 10 vueltas

Jorge Lorenzo (Ducati) se tuvo que retirar del GP de Qatar de MotoGP tras sufrir una caída durante el decimotercer giro que luego se supo fue como consecuencia de un problema con una pastilla de frenos de los discos delanteros.

Lorenzo explicó: «En la segunda vuelta la leva del freno delantero se acercaba mucho al manillar y no había freno, pensé que se estaban calentando en exceso los discos y por eso intenté utilizarlos lo menos posible para aguantar el máximo, pero cuando estaba rodando con buen ritmo he llegado a la curva cuatro, a 180 km/h, y al intentar pasar a Iannone los frenos no han respondido».

«Me he ido largo de la trayectoria y he tenido que tirarme de la moto para no impactar contra el muro», aseguró el piloto de Ducati.

«Afortunadamente no ha pasado nada y he tenido suerte de que no pasase en la zona en donde suele ser más habitual, ya que allí se va mucho más rápido», reconoció Lorenzo.