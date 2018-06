El ambiente estos días en Mugello es complicado para Marc Márquez. Abucheos y pitos cada vez que sale a la pista. Pancartas en su contra. Hasta ahí, todo normal. Lógico si tenemos en cuenta los acontecimientos de los últimos tiempos con Rossi, ídolo local. Lo que no lo es tanto es la imagen aparecida en las redes sociales en las últimas horas, en la que se ve una tumba con la imagen del piloto español. Broma macabra, de muy mal gusto.

La infamia ha recorrido el paddock, donde no ha sentado nada bien. Una cosa es la rivalidad en la pista, y los gritos en la grada, y otra muy diferente llegar a estos extremos.

And then.. Someone sends you this picture.. Such great motorsport fans 👍🏻I hope you never lose someone in a motorcycling accident... L#notfunny pic.twitter.com/EEVGsekys2