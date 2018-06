MotoGP | GP Italia El plan B de Jorge Lorenzo Mientras apura sus con Ducati, ya busca alternativas para el año que viene

Laura Marta

@laura_elliot_ Seguir Actualizado: 02/06/2018 04:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quizá se le escapó, pero en la última entrevista con ABC, Jorge Lorenzo respondió que con 35 años estaría durmiendo. Rectificó enseguida, y se volvió a pensar qué estaría haciendo dentro de cinco años. Por el momento, aleja las dudas de que podría ser este su último curso en MotoGP y busca acomodo para su palmarés. Porque, a pesar de los resultados de estos dos últimos cursos, es tricampeón del mundo en MotoGP en la era en la que Marc Márquez puede con todo.

Eso pesa en su cabeza, consciente de que no es solo un gran piloto, sino un campeón, como contestó a Claudio Domenicali, uno de sus jefes en Ducati. Y con la escudería italiana tiene todavía el contrato. Al menos hasta final de curso. Por ella sigue empujando, con destellos de que podría llegar a domar la «desmosedici» si hubiera paciencia. En 2017 fue tercero en Jerez y Aragón, y segundo en Sepang, con buenas perspectivas para este año. Aunque las caídas y el desgaste que acumula al final de las carreras han desdibujado el paso adelante logrado: domina las salidas y lidera muchas vueltas al inicio. Un empujón que puede no ser suficiente para el límite de paciencia de la empresa italiana, con Andrea Dovizioso como líder, y Danilo Petrucci ganándose a pulso el ascenso: quinto en Qatar, cuarto en Jerez, segundo en Le Mans.

Lorenzo no descansa. La preparación física es, según argumenta, la mejor de su carrera, y sabe que tiene el potencial para conquistar el desafío: ser campeón con Ducati. «Para mí sería una pena cerrar esta etapa con Ducati, porque soy consciente de que ha invertido mucho en mí, y yo he trabajado mucho para intentar ser más competitivo. Lo he dado todo, me he vaciado para ser lo más rápido posible y en ese sentido le doy la razón a Domenicali, porque no hemos sido capaces de sacar el máximo potencial. Pero sigo pensando que al final llegará y que no estamos tan lejos como parece, y de aquí a final de temporada conseguiremos grandes resultados», repite.

Yamaha, en la recámara

Pero si la confianza en él se pierde, el español tiene un plan B del que, por el momento, nada quiere decir. Solo asegura tajante el detalle de que habrá Lorenzo para rato: «Correré al ciento por ciento dos años más en MotoGP, y será con una moto competitiva».

Las opciones se abren para él en una mano tendida de Lin Jarvis, jefe de Yamaha, que contestó con un abierto «puede ser» a que el balear regresara. En Montmeló se desvelará el misterio de dónde: un equipo satélite de Yamaha, otra moto oficial de la marca japonesa... Lo que es seguro es que Lorenzo mira al futuro con optimismo y que su descanso de MotoGP todavía está lejos. Un campeón siempre lo es y así lo siente él.