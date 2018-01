Atlético-Sevilla FC (1-2): El Ave Fénix sevillista toma el Metropolitano

At. Madrid 1 Sevilla 2 Atlético de Madrid: Moyá; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Koke (Torres, m. 81), Saúl, Gabi, Vitolo (Ángel Correa, m. 46); Griezmann (Carrasco, m. 67) y Diego Costa. Sevilla FC: Sergio Rico; Corchia (Corchia, m. 89), Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Sarabia, Franco Vázquez (Navas, m. 74), Correa; y Muriel (Ben Yedder, m. 83). Goles: 1-0, m. 72: Diego Costa. 1-1, m. 79: Moyá, en propia puerta. 1-2, m. 87: Correa. Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Mostró cartulina amarilla a Mercado y Saúl. Estadio: Wanda Metropolitano. 51.643 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Cielo despejado y 8ºC. Partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey 2017-2018. Antes del choque, se guardó un minuto de silencio en memoria de Rubén 'Panadero' Díaz, exfutbolista del Atlético de Madrid entre 1973 y 1977 y fallecido el martes a los 72 años.

La mejor versión del Sevilla en toda la temporada congeló el Wanda Metropolitano. Cuando más difícil parecía, cuando todo aparentaba estar en contra de los nervionenses, cuando este equipo pecaba de desplomarse en los grandes escenarios y ya hasta en el suyo propio… resulta que el cuadro de Vincenzo Montella se levantó, voló y exhibió una solidez tremenda en todas sus líneas para tumbar al Atlético del Cholo en su propia casa y cobrar así una ventaja de oro de cara al choque de vuelta que se disputará en el Sánchez-Pizjuán el martes de la semana que viene. En el Metropolitano se vio a un equipo que compitió de principio a fin y que doblegó también en calidad e intensidad a su adversario. Es mucho decir, sobre todo cuando el que está en el banquillo de enfrente es un tal Simeone. Tras una espléndida primera mitad de los sevillistas, Diego Costa adelantó a los locales en la segunda parte, pero los nervionenses lograron darle la vuelta al marcador con tesón y más fútbol. Excelente noticia. Primero con un gol en propia puerta de Moyá tras pase de Navas y luego con el segundo y definitivo de Correa aprovechando un gran servicio de Ben Yedder. Las semifinales de la Copa están más cerca. Habrá que pelearlas con la misma sangre que hoy. El Sevilla de Montella se levanta, resurge como el Ave Fénix.

Sobre el tapete rojiblanco, el técnico italiano del Sevilla revolucionó su once inicial, introduciendo hasta seis cambios con respecto al equipo que cayó en LaLiga ante el Alavés (1-0). Un once atrevido. Llamativamente ofensivo. Mercado pasó a la posición de central en lugar de Kjaer, quedando el lateral derecho para el francés Sebastien Corchia. En el costado zurdo de la zaga, entró Escudero por Carole. También volvió Nzonzi a la ubicación de pivote, en detrimento de Guido Pizarro, que no estuvo afortunado en Mendizorroza. Arriba, Montella reemplazó todo el frente del ataque. Navas y Nolito salieron de la formación titular para dejar sus puestos a Sarabia y Correa, mientras que Franco Vázquez apareció en la línea de tres cuartos. En la punta del ataque, también hubo variación. Llegó la oportunidad de Montella para Luis Muriel. Ben Yedder se quedó en el banquillo. Luego, tanto él como Navas resultarían fundamentales. Realmente, todo el plan que ideó Montella funcionó… vaya si funcionó.

El primer aviso del partido lo firmó precisamente el cuadro nervionense. Sarabia habilitó con una buena maniobra a Franco Vázquez en la frontal y el italo-argentino disparó fuera por poco tras marcharse de Savic… El Atlético había salido presionando muy arriba, tratando de adueñarse de la pelota, pero eran los de Montella los que generaban más peligro con sus llegadas. Acto seguido, una volea de Sarabia ante la que Moyá se quedó haciendo la estatua también estuvo cerca de convertirse en el primer gol sevillista. El equipo de Nervión, en los primeros compases de la contienda, y teniendo en cuenta la dificultad del escenario, se mostraba más sólido que en citas anteriores. Orden atrás con la pareja de centrales Mercado-Lenglet, mayor fluidez en la salida del balón con el doble pivote Nzonzi-Banega y transiciones rápidas en ataque, especialmente gracias a la versatilidad aportada por Sarabia y Correa.

Pero el Atlético no se aminoró y respondió espoleado por su público. Costa llegó a perforar las redes de Rico, pero el colegiado Jaime Latre invalidó el tanto del hispano-brasileño al apreciar una falta de Griezmann en la salida del portero sevillista. Apretaban en ese momento los locales y a los 18 minutos Sergio Rico salvó a su equipo con un paradón al propio Diego Costa, sacando el balón de la mismísima cepa del poste izquierdo. Muy buena primera mitad del guardameta nervionense. Rápido en la anticipación, buena colocación en todas sus acciones y firmando un par de paradas meritorias. Ahí se quedó la reacción colchonera. Inmediatamente, el Sevilla volvió a tomar las riendas. A buscar el gol decididamente.

Y éste pudo llegar en numerosas ocasiones generadas por los de Montella. Correa la tuvo por partida doble. Primero, en un cabezazo a pase de Nzonzi que detuvo Moyá y posteriormente en un mano a mano con el portero del Atlético, tras sensacional dejada de Sarabia, que el cancerbero local logró sacar milagrosamente con la manopla. El propio Corrrea desaprovechó después una gran contra del Sevilla… con Sarabia y Nzonzi solos entrando por el segundo palo para rematar, mando el balón a las manos de Moyá. Y antes del descanso, Escudero, desde 35 metros, puso a prueba al meta local con un soberbio disparo ante el que respondió Moyá de forma espectacular volando por la escuadra. 0-0 al descanso.

La primera parte del Sevilla fue notable en términos generales. Nada que ver con el equipo sin alma ni profundidad de anteriores partidos. Montella parecía dar con la tecla. A Simeone no le gustaba lo que estaba viendo y movió ficha en la reanudación, retirando del campo a un desconcertado Vitolo para dar entrada a Ángel Correa. El argentino aportó algo más de brío a los locales, pero lo cierto es que el Atlético seguía topándose una y otra vez con el orden sevillista. Correa, precisamente, fue el primero en poner a prueba a Rico en la segunda mitad con un chut centrado que abortó sin problemas el meta hispalense. El Sevilla parecía tener controlado el choque. Sin embargo, pasada la hora de juego, comenzó a ceder metros… a acusar de nuevo cierto bajón físico. Tanto es así que en el 72, llegaría el mazazo. Tras una falta lateral botada por Gabi y previo disparo de Carrasco, Diego Costa recogió el rechace dentro del área, totalmente solo, y cruzó el esférico batiendo a Rico. El Atlético cobraba ventaja sin merecerlo.

Pero el fútbol terminaría haciendo justicia pocos minutos después. El Sevilla no merecía caer en el Wanda, a tenor de los méritos contraídos sobre el terreno de juego. De esta manera, Jesús Navas, que había salido como revulsivo en esta segunda parte sustituyendo al Mudo Vázquez, colocó un centro desde la derecha que pegó en Lucas, desviando la trayectoria del balón y cogiendo a contrapié al cancerbero local Moyá, que en su intento forzado de despeje acabó introduciendo la pelota en su propia portería. 1-1. Los sevillistas lo celebraron por todo lo alto. La igualada era más que merecida. Pero los de Montella no se conformaron y fueron a por una victoria que anhelaban a toda costa… y la consiguieron. A sólo dos minutos del final, Ben Yedder habilitó a Correa y, esta vez sí, el ex de la Sampdoria se marchó en velocidad y superó con su disparo a Moyá para establecer el definitivo 1-2 en el electrónico del Metropolitano. El Sevilla se da un trago de moral impresionante. La plaza en semifinales de esta Copa se decidirá el próximo martes en Nervión. Los de Montella lo tienen todo a favor.