Cádiz-Sevilla: la primera parte y Sergio Rico bastaron (0-2)

Cádiz 0 Sevilla 2 Rubén Yáñez, Mikel Villanueva, Marcos Mauro, Brian, Rober, Aitor García (Álvaro, m, 69), Garrido, Álex, Moha Traoré (Nico, m. 81), Alberto Perea, Barral (Salvi, m. 69) Sergio Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, Nzonzi, Banega; Navas, Nolito y Muriel (Ben Yedder, m. 65). 1-0, m. 8: Nolito. 2-0, m. 22: Navas. Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a Villanueva, Mauro, Aitor, Kjaer, Lenglet, Ramón de Carranza.

Lo más importante, no sólo para los resultadistas, sino también para aquel que piensa en sensaciones debe ser el resultado. Y hoy el Sevilla cumplió tras mostrar dos caras. La primera, la que enseñó en la primera parte con un fútbol vertical, agresivo y con los dos goles del partido; y la segunda, en la que expuso lo que no debe más mostrar. En sólo unos minutos, lo que duró el descanso en el Ramón de Carranza, se pasó de la cara a una cruz que no fue a más por las sobresaliente actuación de Sergio Rico, que empezó salvando a su equipo con algunas buenas paradas y que terminó desesperando a la afición local tras parar un penalto a Salvi en el minuto 84. Ahora bien, el resultado es magnífico porque, a falta de la vuelta, el Sevilla se pone muy cerca de lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa.

Con el estilo de Nolito, el de verdad, el que ayer empezó el partido en el Ramón de Carranza tratando de romper la defensa del Cádiz, comenzó el Sevilla ganando el partido muy pronto. El de Sanlúcar de Barrameda recibió el balón en profundidad y se escoró para meterlo en el palo corto y sorprender a Rubén Yáñez cuando apenas se llevaban ocho minutos de partido. No podía empezar mejor la prueba de Montella con la vuelta de Nzonzi a los terrenos de juego. Porque el Cádiz, metido atrás, bastante tenía con evitar la construcción de un Sevilla con las ideas claras y la consigna de evitar pérdidas absurdas cerca de la portería de Sergio Rico. Así las cosas, el partido se puso como el Sevilla quiso, también jugando con pases en largo para buscar a Navas y desarticular a la defensa amarilla. Al de Los Palacios se le vio desde el principio gustándose, con la sensación de querer agradar de una vez por todas. Lo haría: en el minuto 22, tras recibir el balón en largo de Kjaer, el extremo redondearía la jugada batiendo por bajo al meta catalán. La noche estaba perfecta. Y Nolito, eléctrico por su banda, dándole al partido la intensidad que se requería y buscando con ahínco la meta del cuadro de Álvaro Cervera, una faceta y pundonor que le valdría para disponer de otra clara ocasión para marcar. El disparo del sanluqueño se iría al palo.

La segunda mitad comenzó como la primera. La brújula del Sevilla sólo señalaba hacia adelante. El pase, en vertical, y a los 30 segundos de reiniciarse el duelo el equipo nervionense dispondría de otra ocasión, en este caso con Muriel como protagonista. El colombiano, muy activo durante todo el partido, no acertó en el disparo y despejó Yáñez. El Cádiz pareció levantarse entonces y haría sus mejores minutos para terminar firmando su mejor ocasión de todo el partido con un trallazo de Aitor en el minuto 55 que desviaría Sergio Rico con una gran estirada. Montella daría entrada a Ben Yedder y Mudo Vázquez por Muriel y Banega, respectivamente, tratando de sacudir algo a un Sevilla que dio un pasito atrás. Pero el que seguía apretando era el Cádiz, presionando en zona más adelantado, y buscando el gol que les diera vida en la eliminatoria. De esta forma, y con el acoso local, llegaría la oportunidad más clara para los locales con un penalti que el colegiado, Mateu Lahoz, le pitó a Sergio Rico al entender que había derribado al atacante. Corría el minuto 84 y el de Montequinto se vistió de héroe para hacer un paradón a Salvi. Ahí se acabó lo que se daba. El derbi ya está en la mente de todos…