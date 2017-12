Castro anuncia fichajes, la vuelta inminente de Berizzo y está contento con el sorteo de la Champions

El presidente del Sevilla, José Castro, habló a la finalización de la junta de accionistas de otros temas que no eran los referentes a lo ocurrido en el hotel Los Lebreros. Así, el utrerano fue preguntado por la imagen que dio el equipo el sábado ante el Real Madrid y si eso va a provocar que se hagan más fichajes en el mercado de invierno: “El primer sevillista cabreado por las carencias del Bernabéu soy yo. Esto es fútbol y sabemos que hay partidos así. No estoy de acuerdo con que el equipo ha bajado los brazos. Los técnicos trabajan para que no pase más. Ya ha venido un fichaje y los técnicos verán qué puestos hay que reforzar. No podemos decir que no hay dinero para fichar, así que lo gastaremos como digan los medios”.

Asimismo, Castro volvió a hablar de la recuperación de Berizzo, asegurando que va a volver antes de lo previsto: “Estoy muy contento con la evolución de Eduardo Berizzo, porque va a volver mucho antes de lo que esperamos todos. Tiene un problema con la sonda, pero está loco por ir a la ciudad deportiva ya”. Y por último, a Castro se le cuestionó por el sorteo de la Champions League: “El sorteo es difícil, el Manchester United es complicado, pero estoy contento. Peor hubiera sido el City o el PSG, así que hay que estar contentos con lo que nos ha tocado. Seguro que el Manchester United está preocupado por cruzarse con nosotros”.