En directo, Sevilla-Barcelona

Hoy regresa el fútbol en la Primera división del fútbol español. En el caso del Sevilla FC, con un enfrentamiento de altísimo nivel ante el FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 20.45. Ambos conjuntos miran de reojo a sus respectivos cruces de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputarán el martes y el miércoles. Sin embargo, tanto Sevilla como Barcelona buscan los tres puntos en la cita de esta noche para seguir en la búsqueda de sus objetivos en el torneo regular. En el caso de los rojiblancos, para mantenerse firmes en la lucha con el resto de equipos que pelean por la quinta, sexta y séptima plaza de la clasificación. Por su parte, el cuadro entrenado por Ernesto Valverde pretende dar un golpe casi definitivo en su carrera hacia el título liguero.

En el Sevilla todo hace indicar que Jesús Navas se convertirá en una de las grandes novedades tras superar una lesión que le ha dejado fuera de los terrenos de juego a lo largo de todo el mes de marzo. En el Barcelona, el nombre propio es el de Messi. El argentino ha entrado en la lista de convocados pero todavía no está claro si va a salir de inicio en el once titular o va a esperar al transcurrir del partido para ver si sale o no al terreno de juego. El encuentro entre el Sevilla y el Barcelona será dirigido por el colegiado del Comité Castellano-Leonés González González. Puedes seguir el encuentro a través de Orgullodenervion.com a partir de las 19.45 con toda la información de la previa, las alineaciones, el partido, las opiniones de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones del técnico y de los protagonistas del partido.