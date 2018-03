Historia bonita la que contaba anoche El Chiringuito. Francesc Peralta, jugador del Mequinenza CD, equipo de Regional Preferente de Aragón, sufría el pasado 21 de enero un choque fortuito con un rival durante un partido con tan mala suerte que le afectó a la cabeza y entró en coma. Pero, afortunadamente, tras 17 días despertó. La alegría se apoderó de su familia y seres queridos, pero lo curioso es cómo dejó atrás el coma. Y es que, como ha explicado su gente próxima en El Chiringuito, lo hizo tras escuchar el himno del Centenario del Sevilla, de El Arrebato.

Francesc, que tiene 21 años y ha tenido que someterse a tres operaciones para estar fuera de peligro, explicaba que “poco a poco, voy mejor. Cada día me recupero más. Y tanto que me veo jugando otra vez, seguro. El fútbol es mi vida, lo es todo. He tenido lesiones importantes y siempre me he levantado de eso para seguir jugando”. Luego eran sus familiares los que daban su versión. Su novia comentaba que “no le he dicho que deje el fútbol. Ves que la vida son momentos, y si esto es lo que le hace feliz, adelante”. Y es el padre el que indica lo del himno del Sevilla: “Llevaba 20 minutos de partido y ese día volvió a nacer. Fue a despejar un córner y el otro jugador, con mala fortuna, le dio y cayó seco. El día que despertó teníamos puesto el himno del Sevilla. Su madre se puso a cantar, estábamos con su hermana, nos pusimos los tres a cantar y él nos acompañó. Y la novia le dijo que si lo ponía. Lo cantó de arriba a abajo”. El Chiringuito quiso darle una sorpresa a Francesc y le puso un vídeo de El Arrebato, invitándolo a un concierto, y de Jesús Navas, mandándole ánimos de parte del club: “Se te pone la piel de gallina. El himno del Sevilla es el que más me gusta. Y mira que soy del Barça, pero ese himno me vuelve loco”.