Las Palmas-Sevilla FC (1-2): Pudo golear y terminó sufriendo

Las Palmas 1 Sevilla 2 UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, David García, Gálvez, Aguirregaray; Peñalba (Ezekiel, m. 41); Jairo (Tana, m. 46), Etebo, Jonathan Viera, Nacho Gil (Halilovic, m. 57); y Calleri. Sevilla FC: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Layún; Nzonzi, Pizarro; Sarabia, Franco Vázquez (Roque Mesa, m. 75), Correa (Sandro, m. 42); y Ben Yedder (Escudero, m 85). Goles: 0-1, m. 34: Ben Yedder. 0-2, m. 49: Sarabia. 1-2, m. 81: Calleri, de penalti. Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Mostró cartulina amarilla a Peñalba, Pizarro, Lenglet, Roque Mesa y Viera. Estadio de Gran Canaria. 19.161 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Cielo mayormente soleado y 18ºC. Partido de la 24ª jornada de LaLiga Santander 2017-2018.

Ganó el Sevilla FC en Las Palmas. Pero lo hizo por la mínima y sufriendo más de la cuenta al final después de haber dominado el encuentro, con vistosa superioridad, durante 82 minutos. Los de Montella apabullaron con un fútbol directo a su adversario, pudieron golear y llegaron a ponerse con 0-2 a favor en el inicio de la segunda parte, merced a los tantos de Ben Yedder y Sarabia. Todo estaba más que controlado. Sin embargo, en los últimos diez minutos, un pueril penalti de Layún propició que los locales recortaran distancias y se vinieran arriba. Casi vuela la victoria sevillista, porque en la última acción del choque logró empatar la UD Las Palmas, pero Iglesias Villanueva, para alivio visitante, invalidó el tanto por un inexistente fuera de juego de Gálvez. Lo importante es el triunfo de un Sevilla que lo mereció en el césped, pese al flagrante error arbitral que le benefició, y que se coloca quinto en la tabla de forma provisional. El miércoles espera la cita estelar contra el United en la Champions.

En tierras insulares, Montella sólo cambió dos piezas de su once titular con respecto al último choque ante el Girona disputado en Nervión (1-0). Miguel Layún, el fichaje invernal que está contando con más minutos para el técnico italiano, entró en el lateral zurdo para dar descanso a Sergio Escudero, mientras que arriba Luis Muriel dejó su puesto al franco-tunecino Wissam Ben Yedder. En el centro del campo, Pizarro se mantuvo como el acompañante de Nzonzi ante la baja por lesión de Éver Banega. El entrenador ya avisó en la previa de que realizaría algún retoque en su alineación, teniendo en cuenta la acumulación de minutos de sus hombres y la cercanía del trascendental encuentro de la Liga de Campeones frente a los de Mourinho.

A los dos minutos de juego el Sevilla ya pudo ponerse por delante en el marcador. Los de Montella salieron con velocidad a la contra, Pizarro filtró un gran pase para Ben Yedder, que hizo lo más difícil sorteando a Chichizola, pero cuando se disponía a remachar a la red apareció como una exhalación David García para sacar la pelota sobre la línea de gol. Salvador para su equipo el central de Maspalomas. En los primeros compases, Las Palmas intentaba llevar la iniciativa del juego en un encuentro vital para sus aspiraciones; sin embargo, era el Sevilla el que generaba más acercamientos al área de su rival, con un fútbol muy directo, desarbolando con viveza a la zaga canaria. Las combinaciones eléctricas de Sarabia, Correa y Mudo Vázquez en la línea de tres cuartos hacían tambalearse a los de Jémez.

Otra peligrosa llegada del Sevilla, en esta ocasión pilotada por Correa, terminó con un disparo centrado de Sarabia que repelió el guardameta del equipo canario, atento y bien colocado en la acción. Los nervionenses eran mejores y merodeaban el gol. Las llegadas se sucedían, pero hacía falta concretar y eso precisamente inquietaba a Montella, que pedía desde el banquillo más contundencia en la definición a sus hombres de ataque. Mientras, Sergio Rico evidenciaba su buen momento de forma y total recuperación anímica realizando un paradón a Calleri, pese a que Iglesias Villanueva había invalidado la acción por fuera de juego. Todo funcionaba, se palpaba la clara superioridad del Sevilla, pero faltaba el gol… y éste llegó en el minuto 34. Sarabia, incordio constante y que está completando un temporadón con su equipo, dejó clavado a Aguirregaray con una escandalosa bicicleta y asistió a Ben Yedder desde la derecha para que el ex del Toulouse estableciera el 0-1. Chichizola llegó a rozar el esférico, pero no pudo hacer nada para cortar el pase de la muerte. Con ventaja, merecida, se marchaban los de Montella al descanso. La nota negativa fue que Correa tuvo que marcharse lesionado en el 42, dejando su sitio en el campo a Sandro.

En la reanudación, el Sevilla salió con determinación a matar el partido y amplió pronto su renta en el electrónico con un bonito y elaborado gol. Ben Yedder combinó con Franco Vázquez en el flanco izquierdo, el Mudo levantó la cabeza y le sirvió con una clase tremenda un balón de oro a Sarabia que el madrileño mandó al fondo de las mallas de un sutil toque, sin dejarla caer. Con toda la segunda parte por delante, el Sevilla tenía amarrados prácticamente los tres puntos. No sólo por la distancia en el marcador, sino sobre todo por la pasmosa superioridad que estaba exhibiendo ante su adversario. Las Palmas, desquiciada, con un Paco Jémez que en el minuto 57 ya había agotado sus tres cambios. El 0-3 pudo llegar tras una contra magistralmente llevada por el Mudo Vázquez, pero en la resolución de la jugada Nzonzi no supo batir a Chichizola, que desvió la pelota a córner. Enorme el partido de Vázquez, que se ha convertido en el futbolista clave de Montella. Desde luego, el italiano ha puesto en valor a uno de los activos más importantes del club. Y el equipo, evidentemente, se beneficia de ello. De su fútbol tan pausado como exquisito y efectivo. Los locales apenas inquietaron con un lanzamiento de falta de Gálvez que desvió el inspirado Rico con los puños. Pero el tramo final del encuentro iba a albergar emoción. A falta de diez minutos, Layún cometió un absurdo penalti sobre Halilovic e Iglesias Villanueva no dudó en señalar el punto fatídico. Nadie del Sevilla FC protestó. Calleri ejecutó y batió a Rico por el centro recortando distancias. En ese momento, los nervionenses cerraron filas y dejaron pasar los minutos ordenándose atrás para no dejar escapar la importante victoria. Con personalidad en el momento más crítico, la escuadra de Montella logró amarrar el 1-2 y llevarse tres puntos muy importantes para la confianza del equipo en el torneo de la regularidad. Eso sí, con sufrimiento extremo e inesperado, toda vez que en la última jugada del partido el árbitro le anuló un gol a Las Palmas por un inexistente fuera de juego de Gálvez.