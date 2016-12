«Lo que la afición del Sevilla hizo ante el Liverpool nunca lo olvidaremos»

Se llama Cliff Ginetta, es el presidente de la asociación de aficionados del Leicester desde hace más de 20 años, y está, como toda la hinchada del club inglés, muy pendiente de todo lo que tenga que ver con el Sevilla, más aún cuando su equipo parece obsesionado en caer en depresión en la Premier (el lunes perdieron por 0-2 ante el Everton). Quizás por eso, cuando recibe la llamada de ABC y con suma amabilidad, comienza a proyectar con emoción lo que está en disputa a partir de febrero pero partiendo, curiosamente, de lo que sucedió en mayo en Basilea. Sin ni siquiera preguntarle, arrancó hablando del Sevilla-Liverpool. Se le quedó grabado. «¿Me llama de Sevilla? ¡Uff! Me acuerdo del partido ante el Liverpool. Fue algo extraño. ¡Cómo cantan los aficionados del Sevillla! Vi el partido por la televisión y se les oía y oía a ellos. Pero no sólo lo digo yo, ¿eh? Fue un tema comentado en Inglaterra. Lo que hizo la afición del Sevilla ante el Liverpool nunca lo olvidaremos. No era normal que en una final y con muchísimos menos aficionados del Sevilla que el Liverpool se metieran tanto en la pantalla», se ríe mientras insiste en preguntar por aspectos relacionados con el club nervionense».

Ginetta no esconde los elogios para una entidad a la que parece que conoce bien. «Todo lo que está haciendo el Sevilla, con tantas copas de la Liga Europa, y ahora en la Liga de Campeones no puede ser casualidad. En Inglaterra seguimos, como es lógico, LaLiga y este Sevilla sigue siendo muy fuerte. Sabemos de la fuerza que tienen en su estadio. Nosotros, por los cálculos que estamos haciendo, podríamos necesitar más de 6.000 entradas. El estadio es grande, ¿verdad? Nos han comunicado que tienen 45.000 asientos y estamos a la espera de conocer cuántas podemos comprar. Sí creo que viajemos más de 4.000. ¿Sabe por qué? ¡Estamos viviendo un sueño».

El presidente de la Asociación de Aficionados del Leicester insistió en comparar de alguna manera las trayectorias de los dos clubes. «El Sevilla se hizo grande también en un corto periodo de tiempo. Comenzó a ganar y no para (se ríe). Lo nuestro fue más rápido todavía, ¿eh? Queremos que el sueño siga. Después de más de 20 años como presidente de la asociación de aficionados ya se puede imaginar lo que estoy viviendo. He visto de todo y diría que estaba loco si pensaba que podíamos ganar la Premier. Pero lo hicimos. Y ahora estamos en la Liga de Campeones». Ginetta subrayó que su equipo irá a más en las próximas semanas. «No hemos empezado bien este año. Eso es una realidad. Pero la Liga de Campeones es otra cosa. Nosotros, además, estamos convencidos de que iremos a más también en la liga. Que nadie crea que el equipo de febrero y marzo va a ser como el de estos últimos meses. Tenemos a un entrenador (Claudio Ranieri) con mucha experiencia y sabrá manejar estos partidos. Yo veo la eliminatoria en un 50 por ciento. ¿Y usted? Es un sueño para los dos equipos pasar a los cuartos y situarnos como uno de los ocho mejores equipos de Europa. En febrero nos vemos. Queda mucho aún, pero todos tenemos en un ladito de nuestra mente el duelo con el Sevilla. Hemos recibido mucho cariño de muchas partes del mundo por lo que hicimos en la temporada pasada y seguro que nos vamos a encontrar dos buenas aficiones. Que gane el mejor», finalizó con cariño el presidente de la asociación de aficionados del Leicester.