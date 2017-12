Los precios de los fichajes del Sevilla de la presente campaña 2017-2018

El consejero del Sevilla FC Juan Luis Villanueva desglosó en la junta de accionistas de este lunes la inversión en fichajes para la presente temporada 2017-18. La misma queda de la siguiente manera:

Muriel: 21.5 millones de euros

Kjaer: 12.7 millones.

Guido Pizarro: 8.7 millones

Banega: 7.7 millones

Nolito: 7 millones

Corchia: 5.1 millones

Carballo (Sevilla Atlético): 2.5 millones.

No se concretaron los posibles ingresos por traspasos, pero en cualquier caso no están contemplados los 10 millones, correspondientes a la diferencia de la cláusula, que le reclama el Sevilla a Vitolo por su salida al Atlético de Madrid, en virtud del principio de prudencia contable. El presupuesto para la 2017-2018 prevé una cifra de negocios de 152 millones y unos ingresos totales de 212 millones. Los gastos de plantilla serían de 141 millones y 53 en gastos operativos. El resultado arrojaría 13.8 millones de beneficio. Villanueva explicó que “sólo contemplamos la ronda de octavos de final de la Champions. Si la superáramos, los datos serían evidentemente mejores. Y catalogamos el ingreso por traspasos igual que en 2017, aunque también puede ser una cifra que varíe. Nuestra aspiración es estar en la Champions en las próximas temporadas y no es ningún sueño. Aumentaremos nuestros ingresos y el beneficio por traspasos, así como la inversión en la plantilla para conseguirlo y asentarnos en el top 20 europeo”.