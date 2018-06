Machín: “Caparrós promueve un Sevilla exitoso y con garra, coraje y sentimiento”

Pablo Machín mantiene contacto diario con Joaquín Caparrós. El director de fútbol del Sevilla fue el encargado de acometer su fichaje y, desde entonces, ambos planean la temporada 2018-2019. La relación cada vez es más estrecha, motivo por el cual Machín ha hablado de su superior en una entrevista en los medios oficiales: “Caparrós me ha transmitido confianza y me ha asegurado, como también percibo, que no sólo él sino todo el que le rodea está para hacernos fácil la llegada y para que el Sevilla gane y cumpla grandes logros. La relación seguro que será fluida. A nadie le regalan nada, a veces la suerte o la casualidad pueden hacerte ganar un partido, pero con la una trayectoria tan laureada es por algo. De eso nos tenemos que aprovechar”. Asimismo, Machín comenta que “Caparrós promueve un Sevilla exitoso y con garra, coraje y sentimiento para desarrollar el talento de los futbolistas. Ha tenido el honor y la valentía de dar alternativa a muchos que están jugando en los mejores clubes y han sido campeones del mundo. Me cuenta que hay que tener la mente abierta para que pueda aparecer gente con talento y hambre”.

Del mismo modo, el técnico del Sevilla explica que, a pesar de que Caparrós ya conoce a la plantilla al haber sido su entrenador, le deja trabajar con libertad: “Para mí es algo importante, pero tengo que decir que Caparrós ha sido en todo momento respetuoso y no me ha querido imponer nada sobre nadie. Tengo que aprovecharme de esa experiencia suya, porque conoce a los futbolistas en el ámbito personal. Todos tienen de 20 a 30 años y pueden tener problemas como tenemos todos. Eso me va a ayudar porque me interesa mucho. Profundizaremos en lo futbolístico, pero también hay que contar con lo personal”.