Montella, a aumentar el número de efectivos para la causa

La mano de Vincenzo Montella se nota, para bien. Eso es indudable. Tras la destitución de Eduardo Berizzo y sus derrotas contra Betis y Alavés, las alarmas se encendieron y muchos pensaron que el italiano tenía los días contandos. Pero con trabajo y tocando algunas cosas, el técnico del Sevilla dio con la tecla y, cuando tiene a su once de gala, se muestra fuerte. Eso le ha servido para meterse en la final de la Copa del Rey y para volver a animar a una afición que estaba desencantado viendo cómo el proyecto iba camino de un fracaso. Pero Montella también tiene cosas en su debe. Y una de ellas pasa por los pocos jugadores que están sumando. El once ya se lo saben de carrerilla los sevillistas, pero el problema aparece cuando el italiano decide dar descanso o hacer rotaciones por otros motivos. Ahí, con los que vienen siendo suplentes, los resultados no son positivos, algo que quiere cambiar desde ya Montella.

Y es que el entrenador sabe que la temporada es muy larga y que pueden llegar lesiones (como ha llegado la de Banega) y sanciones. Así que no se puede conformar con tener un once de gala y realizar un par de cambios por partidos, sino que necesita que jugadores que parecen olvidados se suban al barco. Gente como Kjaer, Pizarro, Geis y Ben Yedder, por ejemplo, tienen que dar un paso adelante y demostrar que están capacitados para tener minutos. Y de los buenos. También deben hacer lo mismo los nuevos, los fichajes realizados en el mercado invernal, aunque es cierto que éstos apenas han tenido tiempo para demostrar su valía. Lo hicieron mal en Eibar, pero acababan de aterrizar, por lo que no es una buena muestra para medir su rendimiento. Eso sí, ante el Girona algunos de los menos habituales tendrán su oportunidad, y ahí no estarán permitidos más errores.