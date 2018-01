Sevilla-Atlético (3-1): ¡En semifinales de la Copa del Rey!

Sevilla 3 At. Madrid 1 Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Banega, Sarabia, Franco Vázquez (Pizarro, m. 83), Correa (Nolito, m. 87) y Muriel (Ben Yedder, m. 73). Moyá, Vrsaljko, Godín, Giménez (Thomas, m. 64), Lucas, Saúl, Gabi (Torres, m. 56), Koke, Correa (Carrasco, m. 60), Griezmann y Gameiro. 1-0, m. 1: Escudero. 1-1, m. 13: Griezmann. 2-1, m. 48: Banega, de penalti. 3-1. m. 79: Sarabia. Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó a Banega, Mudo Vázquez, Navas, Mercado, Giménez y Gabi. Expulsó al entrenador del Atlético, Simeone, en el minuto 81. Ramón Sánchez-Pizjuán. Asistieron 39.918 espectadores.

Piense en el pasado martes. Hace sólo una semana. Recuerde aquel equipo roto y herido que acabó el año 2017 y que empezó el 2018 con demasiadas lágrimas. Piense en el dolor sufrido y en las dudas que dejaban Montella, su cuerpo técnico, sus jugadores y todo aquel que se acercara a un Sevilla con tanta incertidumbre. Nada bueno se preveía hace sólo una semana y las casas de apuestas brindaban la oportunidad de hacerse rico a aquel que tuviera la desfachatez de apostar muchos euros a un Sevilla acongogado ante un Atlético crecido. Piense en el martes. Porque todo cambió hace seis días, primero con el golpe sevillista el miércoles en el Wanda Metropolitano por 1-2; después con el equilibrio de Barcelona el sábado y que sirvió para ganar 0-3 al Barcelona, y hoy, sí, hoy día 23 de enero de 2018 (otra noche importante en la historia reciente del club), para enseñarle a Simeone y sus secuaces que este Sevilla está muy vivo. Apúntelo: 3-1. Ante el Atlético del Cholo Simeone. ¡Y en semifinales de la Copa del Rey!

No pudo empezar mejor el Sevilla en la noche de Nervión. Con el ambiente de las grandes citas, y cuando aún no se había cumplido el primer minuto, un buen centro de Sarabia desde la derecha tras una magnífica jugada acabó con un excelso remate de Escudero con la derecha que terminó con el primer gol y el éxtasis de la hinchada nervionense. Un segundo, dos, tres, cuatro, cinco… veintiséis. Y gol (seguro que más de un aficionado se lo perdió situándose aún en su asiento y aún perplejo por la química del Sánchez-Pizjuán con el himno del Centenario del Arrebato). Más confianza para el Sevilla. El ímpetu, la intensidad y el amor propio eran de los locales. ¿Quién lo iba a decir hace menos de una semana cuando el equipo se arrastraba por todos los campos? Por garra, esta vez, no iba a ser… El Atlético, apesadumbrado, tiró de verticalidad con balones en largo buscando a Gameiro, hoy el hombre más adelantado de los colchoneros tras la baja de Diego Costa. Era lo que le quedaba al conjunto de Simeone con la presión tan alta del Sevilla. O que apareciera en algún momento Griezmann, acostumbrado a lidiar en batallas importantes. El tiempo pasaba y la mejor noticia para el Sevilla es que nada sucedía. Hasta que llegó el minuto trece y la pareja de franceses del Atlético dibujó un golazo desde fuera del área que finalizó con la derecha Griezmann para sorprender a un adelantado Sergio Rico.

El partido, poquito a poco, comenzó a desnivelarse a favor del cuadro madrileño, algo más seguro, y con más ocasiones ante la cada vez más inquietud del Sevilla. De nuevo Griezmann, Gameiro y también Correa dispondrían de más ocasiones para adelantarse. El Sevilla no sería menos y se marcharía también al ataque con una buena jugada por la banda derecha de Navas que remataría Mudo Vázquez de cabeza fuera por muy poquito. El encuentro era pura pasión y un continuado estado de nervios por lo que pudiera ocurrir. Quedaba mucho. Demasiadas cosas que vivir y contar. La segunda parte sería un calco de la primera, al menos en un inicio trepidante del Sevilla que provocó que Saúl hiciera penalti a Correa cuando no habían pasado dos minutos desde la reanudación del duelo. Banega, frío como un témpano, se hizo con el balón y le dio con todo el alma para golpear al Atlético con el segundo tanto de la noche. La eliminatoria se hizo un poquito más del Sevilla. Porque los de Simeone, poco acostumbrados a llevar la manija del juego, necesitaban ahora que ir a la desesperada a por la meta de Sergio Rico para marcar dos tantos que le dieran el pase a las semifinales. Simeone, exaltado, movió ficha y metió a Fernando Torres por Gabi. Poco después entrarían Carrasco y Thomas por Correa y Giménez, respectivamente. Faltaban 26 minutos para que se acabara el pàrtido y el técnico argentino del equipo mostró con los tres cambios su malestar y búsqueda de soluciones. Montella esperó para hacer el primer cambio, Ben Yedder por Muriel, hasta el minuto 72. No le disgustaba para nada lo que estaba viendo porque sus guerreros, por tercer partido consecutivo (excepto Navas), mordían donde hicieran falta. El Atlético terminó por romperse. Lógico. Koke no aparecía y Griezmann ya se había aburrido con los defensas sevillistas, bravos y dispuestos para buscar a la contra a sus hombres de ataque. Así llegaría la sentencia, el bonito final, con un balón que cogió en largo Sarabia y que pondría en las mallas de Moyá para hacer la noche más mágica si cabe. ¡3-1! o, lo que es lo mismo, ¡5-2! en la eliminatoria que le lleva a las semifinales de la Copa del Rey. Cuestión de soñar y de recordar y valorar lo que ha hecho este Sevilla en apenas seis días… Piense en el pasado martes.