Sevilla-Barcelona (2-2): Jarro de agua fría cuando apareció Messi

Sevilla 2 Barcelona 2 Sevilla FC.: Sergio Rico; Mercado (Layún, m. 46), Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Jesús Navas (Nolito, m. 81), Franco Vázquez, Correa (Pizarro, m. 71); y Muriel. FC. Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Iniesta (Paco Alcácer, m. 81), Paulinho (Denis Suárez, m. 76); Coutinho, Dembélé (Messi, m. 57) y Suárez. Goles: 1-0, m. 36: Franco Vázquez. 2-0, m. 49: Muriel. 2-1, m. 87: Luis Suárez. 2-2, m. 88: Messi. Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés). Amonestó a Mercado y Sergio Rico. Incidencias: 37.588 espectadores en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 30ª jornada de LaLiga Santander. Noche despejada y fresca. Terreno de juego en perfectas condiciones.

El Sevilla FC firmó un gran partido frente al FC Barcelona, ante el que se puso por delante en el marcador por 2 a 0, pero que vio como al final, cuando apareció Leo Messi en el encuentro puesto que fue suplente, los de Ernesto Valverde lograron empatar finalmente el encuentro, un punto muy celebrado por todo el equipo azulgrana. Marcaron para el Sevilla Franco Vázquez y Muriel, mientras que Luis Suárez y el astro argentino anotaron para el líder y futuro campeón de LaLiga 2017-18. Con el empate, los de Vincenzo Montella se mantienen en la sexta posición con 46 puntos, que podrían perder, eso sí por diferencia de goles general, si el Betis es capaz de ganar el lunes en Getafe.

El primer tiempo no tuvo un dominador claro, puesto que el Sevilla le salió respondón al Barça y el centro del campo, entre Nzonzi y Banega, superó al trío formado por Iniesta, Rakitic y Paulinho. Valverde y Messi decidieron dejar al astro argentino en el banquillo por los problemas musculares que le hicieron ser duda incluso para viajar a Sevilla. Y el Barcelona, sin Messi, seamos realistas, pierde mucho. Pero lo aprovechó el equipo de Montella, porque para eso también el fútbol es de listos. Es cierto que los azulgrana tuvieron quizás ocasiones más claras ante Sergio Rico, pero los nervionenses fueron más certeros. Así, Suárez, Coutinho y Dembele pusieron a prueba al meta de Montequinto pero éste se mostró serio. No pudo hacer nada ante un disparo cruzado del delantero uruguayo del Barça, pero la pelota se marchó fuera por muy poco. Poco a poco se fue rehaciendo el Sevilla, que hizo unos primeros cuarenta y cinco minutos de menos a más. Correa llevó el ‘¡uy!’ a las gradas tras un disparo que taponó Sergi Roberto, pero después, en el minuto 21 el argentino cabeceó fuera un medido centro de Jesús Navas. Ambos era las novedades de Montella en el equipo titular y estuvieron a un gran nivel. Pero el éxtasis saltó en el minuto 36, cuando la conexión argentina de ataque del Sevilla se fabricó el primer tanto. Correa recibió de Escudero dentro del área y vio como el ‘Mudo’ Vázquez estaba sólo prácticamente delante de Ter Stegen. El ’11’ sevillista le mandó un pase medido que el italo-argentino remató con el tobillo para batir al meta alemán. Con la alegría en el cuerpo y la sensación de que el Sevilla había sido mejor que el Barça, el encuentro se marchó al descanso.

La segunda parte también empezó bien. A los cuatro minutos de la reanudación, Muriel aprovechó un rechace dentro del área y anotó el segundo gol para los de Nervión. Tremenda satisfacción en Nervión que vieron como el premio se hacía mayor ante un Barcelona con poca tensión defensiva y lentitud en el ataque. Antes, en el descanso, Montella decidió sacar del campo a Mercado que, con una amarilla, estuvo a punto de ser expulsado justo antes del minuto 45. En el minuto 57, Ernesto Valverde decidió dar entrada a Messi por Dembele y nada más pisar el rectángulo de juego los visitantes ganaron en velocidad y ya merodearon el área de Sergio Rico. Eso sí, el Sevilla pudo matar definitivamente el partido. Muriel desaprovechó un contragolpe, cuando conducía el balón por el centro y eligió disparar cuando un compañero le doblaba. El tiro del colombiano se fue fuera. Después, otra de Muriel finalizando mal un contragolpe que inició Nzonzi y que continuó Franco Vázquez. Poco a poco el control del balón comenzó a protagonizarlo el Barça, pero no era contundente ni estaba acertado en los metros finales si la pelota no la tenía Messi. Otra jugada del Sevilla tras pérdida del Barcelona, con pase hacia la carrera de Layún, cuyo disparo ante Ter Stegen se marchó cruzado fuera. El mexicano cambió su posición con Navas y el palaciego se quedó en el puesto de lateral y el jugador cedido por el Oporto por delante. En el minuto 76 Messi apareció de verdad con un tirazo desde la frontal del área, que se perdió no muy lejos de la portería de Sergio Rico. Después, paradón de Ter Stegen a tiro cruzado de Jesús Navas. Eran minutos en los que el Sevilla se gustaba, bailaba al Barça y tocaba y tocaba con mucho sentido. Aunque Franco Vázquez acabó renqueante y tocado una jugada anterior, Montella hizo el tercer cambio y dio entrada a Nolito por un muy ovacionado Jesús Navas. Era el minuto 81. Rakitic estrelló la pelota en el palo a falta de cuatro minutos para el noventa. Era el aviso. En el 87, Luis Suárez acertó con las mallas de la portería defendida por Sergio Rico y acortó distancia, pero un minuto después, Messi, que para eso había salido al campo, batió la portería sevillista con un tirazo colocado desde fuera del área. Era el 2-2 y el banquillo de Valverde celebró el tanto del astro argentino como si de un título se tratase. En el descuento, Franco Vázquez reclamó un penalti, pero ni el asistente ni el colegiado decidieron pitarlo. No hubo tiempo para nada más. Sabor agridulce para el Sevilla y la parroquia nervionense tras un partido en el que superó ampliamente al todopoderoso Barcelona pero ante el que se escaparon dos puntos al final por la aparición de Leo Messi.