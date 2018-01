Sevilla FC-Cádiz: Un trámite que se complicó más de lo esperado (2-1)

Sevilla 2 Cádiz 1 Sevilla FC: Sergio Rico; Corchia, Mercado, Lenglet, Carole; Geis, Nzonzi (Pizarro, m. 83), Banega (Franco Vázquez, m. 70); Sarabia, Correa y Ben Yedder (Muriel, m. 77). Cádiz CF: Yáñez; Correa (Álvaro, m. 68), Servando, Kecojevic, Oliván; Abdullah, Sergio González; Moha, Aitor (Carrillo, m. 60), Nico; y Barral (Eugenio, m. 60). Goles: 1-0, m. 31: Ben Yedder. 2-0, m. 54: Correa. 2-1, m. 85: Álvaro. Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité Vasco), amonestó a Oliván, Sergio González Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Resultado de la ida (0-2). 23.510 espectadores en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla FC solventó su partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey ante el Cádiz, no sin algún problema, con un 2-1 que no sirvió ni mucho menos para reconciliar a los suyos con su afición, que pitó a varios jugadores por lo vivido en las últimas semanas, especialmente en el pasado derbi ante el Betis. El Cádiz pudo ponerse por delante en dos ocasiones, pero apareció Ben Yedder y, en la segunda parte, Correa para darle tranquilidad a los de Montella, que sellan su pase a cuartos, pero que evidencian que les queda mucho para poder competir por cosas importantes esta temporada.

La consigna para el duelo de esta noche era clara: no complicarse la vida. La situación que atraviesa el equipo y la dura derrota en el derbi no podían permitir relajaciones o que el Cádiz diera un susto en Nervión. El arranque parecía que no invitaba a ello. El Sevilla FC tuvo un par de ocasiones, ambas en botas de Ben Yedder, que se encontró con el portero rival, o con su falta de puntería. El Cádiz aguardaba errores para hacer contragolpes que intentaran sorprender. Y en uno de ellos, Geis perdía un balón que David Barral mandaba al larguero en su disparo, haciendo estallar la ‘música de viento’ en Nervión. Unos pitos que fueron en claro aumento cuando Moha, solo ante Sergio Rico, mandaba su disparo ante Sergio Rico al lateral de la red.

Tuvo que llegar el de siempre, Wissam Ben Yedder, para acabar con cualquier atisbo de susto en la eliminatoria. Correa se plantaba ante Yáñez, el disparo del argentino lo rechazaba el portero pero el francés, muy atento al rechace, introducía en el fondo de la red el balón. Tras el tanto, minutos de tranquilidad y ocasiones para el equipo de Montella, que vio como Banega se estrellaba con Yáñez en su disparo y como Lenglet remataba cerca del palo un centro de Corchia antes de que el árbitro señalara el descanso.

Tras el descanso, ocho minutos tardó el Sevilla FC en dejar visto para sentencia el duelo gracias a un remate de cabeza de Correa que puso el 2-0 en el marcador. El resto del encuentro casi sobraba. El Cádiz tuvo hizo sus cambios muy pronto, la gente se desahogó con Sergio Rico cuando este cometía algún pequeño error y Yáñez le hacía una buena parada a Ben Yedder en la franja de 20 minutos.

La recta final del partido sirvió para medir el cabreo del personal con su plantilla. Banega y Ben Yedder se llevaban una ovación al retirarse del terreno de juego, mientras que Franco Vázquez y Muriel recibían una sonora pitada al entrar en el campo. También se llevo su bronca Nzonzi al abandonar el campo. El público no le perdona su actitud. Antes del partido le dio tiempo a Álvaro de maquillar el marcador aprovechando una salida en falso de Sergio Rico para batirle por alto. Además, un par de ocasiones más por parte de los cadistas generaron una nueva pitada cuando el duelo llegó a su fin. El Sevilla FC sigue con problemas.