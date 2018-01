Sevilla FC-Getafe (1-1): Mazazo en el descuento

Sevilla 1 Getafe 1 Sevilla FC: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Sarabia (Pizarro, m. 80), Franco Vázquez (Nolito, m. 67), Correa; y Ben Yedder (Muriel, m. 55). Getafe: Guaita; Djené, Bruno, Cala, Antunes; Arambarri (Pacheco, m. 74), Bergara (Sergio Mora, m. 38); Portillo, Shibasaki (Fajr, m. 59), Amath; Ángel. Goles: 1-0, m. 71: Muriel. 1-1, m. 92: Ángel. Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Mostró cartulina amarilla a Cala, Bruno, Sergio Mora, Mercado, Rico y Nolito. Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán. 34.011 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Cielo parcialmente nuboso y 15ºC. Partido de la 21ª jornada de LaLiga Santander 2017-2018.

El Getafe logró empatarle al Sevilla con un polémico gol de Ángel en el descuento en el que los locales reclamaron falta previa de Cala sobre Sergio Rico. Se escapó en el último minuto el que hubiera sido el cuarto triunfo consecutivo del equipo de Montella, que se llevó así un mal trago en el epílogo del choque. Esta vez, el Sevilla aparcó el brillo y tuvo que enfundarse el mono de trabajo para luchar contra un Getafe tremendamente ordenado y rocoso que complicó la tarde más de la cuenta. No había manera de abrir la lata, pero los nervionenses nunca perdieron la paciencia y compitieron hasta el final hasta encontrar el justo premio del gol de Muriel que adelantaba a los locales. El jarro de agua fría final lo enturbia todo.

El partido arrancó a un ritmo muy bajo, con imprecisiones en el centro del campo sevillista y un Getafe encajado atrás desde el minuto uno. Los de Montella tendrían que trabajar duro para desenredar la madeja preparada por Bordalás. La empresa requería paciencia y, sobre todo, madurar bien las acciones de ataque. El Sevilla monopolizaba la posesión del balón en los primeros compases pero el conjunto azulón, con los once jugadores metidos en su campo, no dejaba un espacio. Una caída de Sarabia dentro del área en la que el colegiado no señaló nada y un centro peligroso desde la izquierda del Mudo Vázquez que detuvo Guaita fue el escaso bagaje ofensivo de los locales en los primeros minutos. En la parcela sevillista, Rico apenas tuvo que intervenir para cortar un centro lateral de Djené.

El choque era feo para el Sevilla, con un Getafe que crecía en confianza viendo que su plan defensivo surtía efecto. Para colmo, el cuadro visitante pudo adelantarse en el marcador en el 24 por medio de una peligrosa contra llevada por Ángel y con remate de Amath que se marchó fuera por poco. Instantes después el Sevilla disfrutaría de su mejor ocasión. Navas la puso de dulce desde la derecha y el cabezazo en plancha de Ben Yedder (única novedad en el once de Montella) no encontró portería por escasos centímetros. A punto de alcanzar la media hora, apareció también la polémica. En otro gran centro desde la derecha de Navas, el remate posterior de Sarabia dentro del área se estrelló en el brazo de Bruno… Alberola Rojas, que estaba bien situado en la jugada, no señaló nada. Protestas de un Sánchez-Pizjuán que comenzaba a impacientarse. Sin goles en el marcador se llegó al intermedio en Nervión.

Todo quedaba abierto para la segunda mitad. Montella tendría que tocar varias teclas en el descanso, porque con lo planteado durante los primeros 45 minutos no le daba para doblegar el orden espartano del Getafe. El choque se reanudó con otra caída de Franco Vázquez dentro del área azulona. De nuevo el árbitro indicó que siguiera el juego. Alberola Rojas no observó infracción en el contacto de Djené con el centrocampista del Sevilla. Aquí sí pudo haber penalti. El guion no se alteraba. Dominio de los locales, que apretaban, y el Getafe, muy seguro, a verlas venir. Montella cambió al punta. Retiró del campo a un gris Ben Yedder y buscó más movilidad arriba con la incorporación de Luis Muriel. Y en la primera acción del colombiano el Sevilla pudo marcar. El ex de la Sampdoria partió con potencia desde la izquierda, sorteando a cuantos rivales le salieron al paso, y puso un centro medido en la cabeza de Sarabia. El remate del madrileño se fue lamiendo el poste. Acarició el gol el Sevilla.

Los locales elevaban el ritmo y Banega también se sumaba al ataque con algún disparo peligroso. Las llegadas sevillistas al área rival aumentaban en frecuencia. Merecía el gol… y éste llegó con Muriel de protagonista. En el 71, Correa abrió en banda para Pablo Sarabia, que puso un balón perfecto al corazón del área para que Muriel metiera la bota y adelantase así al Sevilla en el marcador. Estalló el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla encontró por fin el hueco. Mucho tuvo que ver en ello el delantero colombiano, que le dio otro aire al equipo. Revolucionó el choque él solito, dándole al Sevilla esa marcha más que le faltaba. Antes del final, Banega pudo ampliar la ventaja sevillista con un balón al palo. Y cuando la victoria parecía asegurada, llegó el mazazo que congeló todo el Sánchez-Pizjuán. En un balón que parecía claro para Sergio Rico, Cala lo entorpeció en el salto y el rechace le cayó a Ángel, que estableció el 1-1 definitivo. Los jugadores del Sevilla protestaron al colegiado vehementemente, al entender que Cala cometió falta sobre el portero nervionense. La victoria se esfumó en el descuento. Con polémica.