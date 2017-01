El Sevilla FC en el mercado; sin prisas, pero sin pausa

Con el regreso a la competición a dos días vista, en la cúpula directiva del Sevilla siguen trabajando en el mercado de invernal, que ayer dio comienzo, para reforzar al plantel lo antes posible, pero sin precipitación. La gestión más avanzada hasta el momento es la del central del Nancy Clement Lenglet. El acuerdo con el futbolista por cuatro temporadas y media está cerrado y el importe del traspaso rondará los cinco millones de euros más pluses. En el club de Nervión esperan cerrar la operación cuanto antes para que el jugador viaje a Sevilla y se ponga a las órdenes de Sampaoli para entrar en la dinámica de grupo en el menor tiempo posible ya que, en enero habrá muchos partidos si son capaces de derrotar al Real Madrid en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. El presidente del Nancy prácticamente asume su venta, aunque le pidió al Sevilla que retrasase su traspaso hasta encontrarle un sustituto, algo que ha descartado el club de Nervión ya que le quiere en la ciudad hispalense lo antes posible. En próximos días debe hacerse oficial su llegada.

Una llegada que coincidirá con una salida, la de Kolodziejczak, cuyo acuerdo con el Borussia Mönchengladbach es prácticamente un hecho, que pagará al Sevilla ocho millones y medio de euros más algunos pluses por objetivos por el central galo. El hueco que deja uno, lo ocupará el otro. Un nuevo central galo que se vinculó con el Sevilla ayer fue el de Joris Gnagnon, del Rennes, pero el club de Nervión, a pesar de que tiene muy buenos informes de él, no ha hecho ningún movimiento para intentar su contratación.

Más complicadas están las gestiones para la incorporación del delantero, ya que el Sevilla quiere hacer una apuesta sobre seguro y esto, en este mercado, no es nada fácil. Martial y Bacca están completamente descartados. Mourinho ya ha dejado claro que no dejará salir el delantero francés del Manchester United, mientras que el colombiano no está en venta por parte del Milan a pesar del descontento que ha mostrado el ariete cafetero esta temporada. Entre las opciones están Lucas Alario, delantero de River Plate, así como el colombiano del Atlético Nacional Miguel Ángel Borja, pero no son las únicas. Borja no descartó nada al ser cuestionado en su país sobre una hipotética marcha, pero incidió en que «no se qué puede pasar de aquí al 16 de enero, que es cuando empieza la pretemporada, solo se que en este momento estoy pensando en Nacional». Además, se da una circunstancia fundamental que, a día de hoy, impediría su fichaje, Borja es extracomunitario y el Sevilla tiene dichas plazas ya completas con Mariano, Ganso y Kiyotake. Por contra, Alario es comunitario (pasaporte italiano), aunque River suele inflar sus precios de venta habitualmente.

Salidas

En el capítulo de salidas, como decíamos anteriormente, la que está más cerca de producirse es la de Kolodziejczak, pero podría no ser la única. Uno de los que suena para salir es David Soria, al que informaciones vincularon como destino probable Osasuna, pero lo cierto es que en el club aún no tienen decidido qué hacer con el guardameta. El mes de enero puede dictaminar mucho en este sentido, y no se descarta incluso que el sacrificado en la portería sea Sirigu. Aquí el Sevilla no tiene prisas, Sampaoli tiene mucho que decir en este asunto.

El que puede negociar con cualquier club desde ya es Tremoulinas, único futbolista que termina contrato con el Sevilla el 30 de junio y que, debido a su lesión y su actitud, no va a renovar con la entidad de Nervión. Lo ideal es que pudieran rescindirle el contrato si apareciera un interesado para contratarle, pero los equipos no quieren pagar un traspaso por un futbolista al que pueden tener gratis en junio y, el propio jugador, prefiere un contrato más suculento, el que podría lograr si queda libre a final de temporada. La fórmula intermedia sería la rescisión de su contrato ahora, pero el jugador debería perdonar cantidades (algo que no va a hacer), y poder negociar así con otros equipos con libertad. Sin embargo, el no haber disputado ni un solo minuto frena a sus pretendientes.