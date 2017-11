CHAMPIONS LEAGUE Los cruces bomba que le pueden tocar al Madrid en octavos Los blancos pasan como segundos de grupo y les espera un rival potente

Rubén Cañizares

22/11/2017 08:17h

El set en blanco del Madrid en Chipre le clasificó para octavos, pero no le sirvió para hacerlo como primero de grupo y evitar un cruce de alto voltaje. La victoria del Tottenham en el Signal Iduna Park (1-2) mete a los ingleses matemáticamente como líderes y eso penalizará a los blancos con un sorteo de aúpa, aunque a Zidane no le preocupa lo que depare la suerte el próximo 11 de diciembre, día del sorteo: «Creo que no les hará gracia a los primeros que nosotros hayamos quedado segundos. Y mejor así. Lo que está claro es que ya no podemos cambiar nuestro puesto en el grupo, pero fuera cual fuera nuestra posición, sabemos que nos tendremos que medir a un buen rival».

De momento, en el bombo los blancos ya tienen como posibles rivales al City de Guardiola y al Besiktas, a los que salvo sorpresa se unirán el United de Mourinho, el Liverpool, el PSG de Neymar, Mbappé y Cavani, y la Roma o el Chelsea.