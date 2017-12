Champions Quién es quién en el PSG: de Al-Khelaifi a Neymar El presidente del club vino en 2011 al cargo para hacer un equipo de escala mundial. Siete años después se juega el crédito en marzo

El PSG se ha hecho conocido mundialmente desde que Nasser Al-Khelaifi se convirtió en su gestor en 2011 gracias a la compra de la casa por parte de Qatar Investment Authority. Estos son los personajes del actual PSG, desde la presidencia al banquillo pasando por las figuras en el césped.

Al-Khelaifi: la obsesión por ser el número uno

Nasser Ghanim Al-Khelaifi (Doha, 1973) fue nombrado por el gobierno de Qatar presidente del PSG en 2011 con la única meta de hacer que su país fuera protagonista de la creación del mejor equipo de Europa. Ahora jugará contra el que lo es. También es presidente de beIN Media, que compró los derechos de la Champions, su meta. La motivación por ganar la competición es total. Arriesgó a gastarse 400 millones por Neymar y Mbappé para hacer realidad una obsesión. El Real Madrid, el campeón eterno, es el mejor reto.

Mbappé: la última figura

El fichaje del joven francés por el PSG fue el remate del equipo perfecto ideado por Al-Khelaifi y el portugués Antero Henrique, director deportivo que ha sabido conjuntar un once. Mbappé era una estrella de futuro y el club acertó al fundirle con Neymar y Cavani en una delantera letal. El último fichaje no tiene los egos de sus compañeros. Les traza asistencias ideales y no entra en la pelea de los goles. Es listo. Brilla con velocidad y regate y no desea ser el primero. Ya lo será.

Neymar: por fin es la estrella

Tapado por el liderazgo de Messi durante cuatro años, Neymar aceptó la megaoferta de Al-Khelaifi y firmó por el PSG hasta 2022 con el fin de ser la figura de un equipo que anhelaba el reconocimiento europeo y mundial. Un estrellato que el presidente valoró en 30 millones de salario. El brasileño es el líder del conjunto, pero sus caprichos le han enfrentado a varios compañeros por sus preferencias concedidas por el club y con Cavani por los penaltis. Seis goles en la Copa de Europa y seis en la Liga.

Cavani: hecho a sí mismo

El uruguayo ha madurado a fuerza de trabajo hasta transformarse en uno de lo mejores rematadores del mundo. Su tesón y entrega le han permitido evolucionar hasta ganarse el respeto de todos y asegurarse el puesto de ariete, puesto en duda hace dos años. A sus 31 años es una estrella nada galáctica. Los compañeros le valoran enormemente por su entrega. Le defendieron en el litigio de los penaltis con Neymar. Al final los lanza él. Se lo había ganado al cabo de cuatro años. Suma 17 goles en la Liga francesa y seis en la Copa de Europa. Llegó en 2013 al PSG y ha marcado 153 en estas cinco temporadas.

Unai Emery: examen final, si le dejan

Su disciplina en el reparto igualitario de responsabilidades de cada jugador le ha enfrentado con Neymar, en tal medida que puede ser despedido antes del duelo con el Real Madrid. Le gustaría hacer ese examen final. En el último duelo de Champions entre ambos clubes, la fase de grupos 2015-16, el Madrid ganó 1-0 en el Bernabéu y empató a cero en París. En la Copa de la UEFA 92-93 ganó el PSG en cuartos, 3-1 en Madrid y 4-1 en París. En la Recopa 93-94, también cuartos, el PSG empató a uno en París y ganó 0-1 en la vuelta. Emery quiere hacer historia con su filosofía del reparto igualitario de funciones y responsabilidades que tan poco gusta a Neymar y otras figuras.