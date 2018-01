Real Madrid Las claves de la crisis del Madrid El equipo ha perdido 19 puntos en 17 jornadas, con tres derrotas, cinco empates y nueve victorias

El Real Madrid, campeón de Liga vigente, vive una crisis futbolística que extraña a los aficionados después de adjudicarse en verano la Supercopa de España y de Europa y de ganar hace tres semanas el Mundial de Clubes. El conjunto de Zidane suma solo nueve victorias en diecisiete jornadas de Liga, con cinco empates y tres derrotas.

Estos son los pecados capitales del Real Madrid actual:

1. Clamorosos errores de concentración

El campeón ha reglado muchos goles en contra esta temporada y en Vigo regaló los dos. El primero, en una subida al atasque de Marcelo que no fue cubierta en defensa. Wass entró sin oposición para marcar el 1-0. El segundo fue un fallo garrafal de Marcelo al hacer una ruleta y perder el balón, jugada que propició el 2-2. Zidane ha criticado esa falta de concentración y de seriedad.

2. Bajón físico de algunos jugadores

Marcelo, Kroos y Modric terminaron el encuentro de Vigo desfondados. No están bien físicamente. Las lesiones de Benzema y Ramos se suman para comprobar que cinco puntales no aportaban el rendimiento de antaño, dos por lesión y tres por baja forma.

3. Falta de gol

Cristiano solo lleva cuatro dianas en Liga, mientras en Champions es el máximo goleador. Benzema «acumula» dos dianas en el campeonato nacional al cabo de once jornadas disputadas. Bale ha marcado cuatro, empatando Ronaldo, en seis meras participaciones en Liga, y no completas. Son números que explican la sequía rematadora del campeón, que se añade a los fallos en defensa para explicar su crisis.

4. El plan B no funciona

Asensio juega poco y no aporta el gol que antes ponía en los últimos tercios de los partidos. Los cambios no inyectan un cambio físico, de poderío, de dominio o de remase. Solo Lucas es importante y pone velocidad en el fútbol, pero sale demasiado tarde. El gallego merece ser titular y no juega lo que debe. Pero Ceballos no existe y Mayoral tampoco recibe minutos y cuando sale marca. Hace falta darles minutos en Liga para que adquieran el potencial que poseen.

5. El litigio de Kepa influye en el ambiente.

Zidane ha defendido que no quiere fichar otro portero porque la plantilla y el entrenador apoyan a Keylor. El constante bombardeo de noticias sobre fichajes, aunque sea falso, y el caso Kepa afectan al ambiente interno, porque da a entender que hacen falta refuerzos y cada partido se convierte en un examen para el costarricense, que ha ganado ocho títulos con Zidane.