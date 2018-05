Real Madrid Conmoción en el vestuario, que no esperaba la dimisión Ramos adelantó este desenlace en febrero, pero creía que el entrenador había decidido continuar

Sergio Ramos lo preveía. Tenía razón. Conoce a Zidane desde que compartieron vestuario como jugadores, cuando el francés era el líder del fútbol madridista y el sevillano llegaba al Real Madrid para comerse el mundo. El capitán manifestó en febrero que el entrenador podía estar cansado de tanta batalla y marcharse como un triunfador para darse un descanso. Su advertencia sonó realista y fue verídica. Ramos quiso convencerle para que no se fuera, dialogó mucho con el míster a lo largo de estos meses. Llegó a decir públicamente que continuaría. Parecía, tras la consecución de la decimotercera Champions que había olvidado aquel sentimiento. No era así. Tenía la decisión meditada y muy tomada.

Bale dijo que pensaría si se marchaba porque no era titular, pero el adiós del técnico debe cambiar su visión. Se va el hombre que le sentó en el banquillo. Si ahora decide el traspaso, será una operación más económica, a sus 29 años, que deportiva

Para «Zizou» no ha sido suficiente la victoria en la principal competición de Europa. Piensa que le faltó poder de reacción con los futbolistas en la Liga y que falló en la Copa. Y deja el camino para que llegue otro técnico que pueda hacerlo mejor, especialmente en el campeonato liguero. Sus pupilos han coincidido todos en la mayor virtud del francés: «Gracias, míster, por tus consejos, contigo aprendí muchas cosas del fútbol». Esa es la definición de estos 789 días de éxitos, con nueve títulos: la plantilla lamenta que se vaya «un jugador que fue nuestro mejor jefe», un hombre que les habló de futbolista a futbolista para decirles lo que hacían mal y lo que deberían mejorar. Sin chillidos, con claridad. Y les razonaba, desde una visión de jugador, la razón de su suplencia o de su pérdida del puesto en los partidos más importantes.

Autoridad ante Cristiano

El marsellés se ganó el reconocimiento de sus pupilos. Consiguió algo impensable incluso con Mourinho, que Cristiano admitiera que no podía disputar todos los partidos para marcar goles y que debía concentrarse en obtener los grandes títulos.

El portugués es uno de los hombres que más se duele por el adiós de Zinedine. En pleno enfado por su petición de mejora de contrato, el técnico le aconsejó pensar únicamente en rendir, en ser el mejor y en aparcar hasta el verano ese litigio. Así lo hizo. Cristiano consideraba a Zidane «el entrenador ideal para ese club». Muchos compañeros piensan lo mismo, porque tiene el ADN ganador del Real Madrid, el que necesita el banquillo para transmitirlo al grupo, especialmente a los jóvenes novatos.

Ahora, el Balón de Oro pierde un adalid en su meta de ganar más dinero. Los allegados a la estrella le han dicho las cosas muy claras: «Es un asunto entre el club y tú, el entrenador aquí no interviene y no cuenta». Deberá solucionarlo con los dirigentes.

Para Bale sí que cuenta este cambio. El galés, al igual que elmadeirense, también habló cuando no debía en Kiev y ahora sus palabras se miden en otra vertiente. Bale adujo que si no era titular tendría que meditar su futuro junto a su apoderado. El adiós del técnico varía su planteamiento. Se marcha quien le sentó en el banquillo. Tiene que pensárselo. Si pide el traspaso, ya no será por una decisión estrictamente deportiva, sino para aprovechar una última gran operación a los 29 años. El nuevo jefe de la plantilla puede contar con él como fijo en el once.

Para Casemiro y Lucas les abandona el hombre que arriesgó conellos hasta ejecutar una revolución en el equipo y ganar todos esos títulos. Ambos obtuvieron la titularidad el 2 de marzo de 2016 frente al Levante, 1-3, dos meses después de la llegada del marsellés. Varane destaca el nivel profesional y personal de «Zizou», que le eligió cuando era un chaval para fichar por el Madrid.

Keylor ensalza el apoyo que le concedió el entrenador ante las críticas. Ha sido su valedor. «Míster, nunca le podré olvidar».

