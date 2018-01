Copa | Real Madrid-Leganés Zidane: «No tengo nada contra Kepa» El técnico francés vuelve a mandar un mensaje de refuerzo a su plantilla y no se siente culpable por el no fichaje del portero

Rubén Cañizares

MADRID 23/01/2018 12:55h Actualizado: 23/01/2018 13:11h

El no fichaje de Kepa, tras su renovación con el Athletic, ha centrado la rueda de prensa de Zidane, previa al duelo de vuelta de Copa contra el Leganés: «Me molesta cuando escucho algunos comentarios cuando dicen que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con los jugadores del Real Madrid. No quiero hablar de jugadores que no son del Madrid. Estoy con mis jugadores y ellos son lo más importante. Si están positivos vamos a hacer cosas importantes. Mi rol es proteger a mi plantilla. No tengo nada contra Kepa».

El entrenador francés desveló que Ramos ya está listo para jugar y que así será ante el Leganes, y evitó crear polémica alguna por las últimas suplencias de Isco: «Es un jugador importante y siempre va a tener un papel importante aquí, este yo o no. Siempre he demostrado mi confianza en él, es un jugador determinante y eso no va a cambiar. El día del Barcelona no jugó ni un minuto pero no era la idea, la expulsión cambió los planes. Isco puede jugar en muchas posiciones, en 4-3-3 puede jugar arriba o con los tres del centro. Él es listo para saber que el papel que va a tener siempre va a ser importante».

Zidane también valoró el buen nivel de Bale en un enero que es clave para el galés: «Lo que ha cambiado es que no tiene problemas ni tiene molestias. La consecuencia es que, como es un jugador muy importante, lo está demostrando. Esperemos que siga en esta línea».

Por último, el técnico blanco quiso lanzarle un capote a su compatriota Benzema, pitado el pasado domingo en el Bernabéu tras su vuelta por lesión: «Hace un mes que no está con nosotros y la única cosa que quiere es estar en el campo. No es agradable que te silben cuando vas a salir a jugar. Protejo a todos los jugadores. Lo que queremos de todos los aficionados es que apoyen a todos. Tienen el derecho de expresarse, pero nos gustaría que durante el partido sería bueno tenerles siempre con nosotros».