Real Madrid La costosa transición de Kepa

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Kepa Arrizabalaga ha confirmado la postura del presidente del Athletic respecto a su futuro. Acaba contrato en junio y si no renueva con el club rojiblanco en pleno mercado de invierno será sentado en la grada a partir de febrero y no jugará hasta el final de su convenio con la entidad. Lo sufrieron Javi Martínez y Fernando Llorente hace más de un lustro. Urrutia es taxativo en esa posición empresarial del equipo vizcaíno. El futbolista no desea soportar la presión social de vivir cinco meses en una ciudad que le señalará con el dedo y ha solicitado al Real Madrid que ejecute su fichaje ahora y no espere al verano, pues permanecería cinco meses sin competición y teóricamente no acudiría al Mundial de Rusia. Lopetegui no debería convocar a un hombre que se encuentre inactivo durante media temporada.

El portero de Ondarroa prefiere ser suplente en el Real Madrid y jugar cada dos o tres semanas que permanecer en la grada en San Mamés y quedarse sin Mundial

Esa es la diatriba que vive Kepa y que medita el Real Madrid. El campeón de Europa no tenía previsto acudir al mercado de enero, pero la situación especial del guardameta aconseja una decisión. Si lo contrata ahora, deberá abonar 20 millones de cláusula de rescisión y podrá alinearlo inmediatamente, aunque su rol inicial será la suplencia detrás de Keylor. Si el equipo madrileño no paga en este mes de enero, Kepa quedará libre en julio y deberá aguantar en Bilbao como tercer portero, tras Herrerín y Remiro, quien ha sido recuperado por el Athletic desde el Huesca a la espera del adiós del joven cancerbero internacional.

Todos los movimientos indican que Arrizabalaga terminará en el Real Madrid, pero la casa blanca abordará la contratación con paciencia. Quedan veinticinco días de mercado abierto.

La decisión de Kepa es tan dura como cruda. En ambos casos, si firma por el Real Madrid o si se queda en el Athletic sin renovar, perderá la titularidad y pasará a un segundo plano. Pero prefiere ser madridista este mes y pasar a la reserva de Keylor antes que seguir en Bilbao sin disfrutar ni de un minuto de competición.

Mejor jugar poco que nada

La posición de Zidane ante el Real Madrid y ante la plantilla, que defiende el rango de Navas, es firme. El costarricense se ha ganado la titularidad y sus compañeros, con Sergio Ramos al frente, apoyan a un profesional que ha obtenido ocho títulos junto a ellos. El club blanco también ha dejado las cosas muy claras. Si acomete el fichaje de Kepa será por una cuestión contractual compleja ajena al rendimiento de Keylor, que nunca ha sido puesto en duda.

El cancerbero vasco anhela que paguen su cláusula porque esa vía libre le permitirá jugar. Disputará algunos partidos de Copa y de Liga. Siempre recibirá un encuentro cada dos o tres semanas, para mantener el ritmo de competición. Y luchará paulatinamente por la titularidad que pretende. En esa hipótesis, Kiko Casilla tendrá que tomar una determinación ante su futuro, porque no habrá sitio para tres arqueros. Tiene contrato hasta 2020. Si el catalán desea marcharse, posee ofertas de España y de otros países. Estos dos futuros se dirimirán en cuestión de días.