Los emotivos mensajes de despedida de la plantilla madridista a Zinedine Zidane

Zinedine Zidane anunció su decisión y se despidió de los jugadores del Real Madrid con un mensaje antes de comparecer ante los medios de comunicación y hacer público su sorprendente adiós al banquillo madridista. Una noticia que, por inesperada después de la conquista de La Decimotercera, dejó a la plantilla tan tocada como al resto del madridismo.

Inmediatamente los pupilos del técnico francés quisieron transmitirle a través de las redes sociales su gradecimiento y su cariño, con mensajes tan emotivos como los que escribieron Keylor Navas o Marcelo...

Keylor Navas:

Dani Carvajal:

#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff. He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #GraciasZizou pic.twitter.com/5wlLGmn5G0

Achraf:

Eternamente agradecido por tu confianza, mister y por ser la persona que me permitió cumplir el sueño de jugar con el primer equipo del Real Madrid #GraciasZidane pic.twitter.com/Xag6cjXRV6

Marcelo:

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin 😭 pic.twitter.com/MvWCwjYSqR