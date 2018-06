Entrevista «Bernabeú triunfó en Europa sin la ayuda de Franco» Se cumplen 40 años del adiós de Bernabéu. Nos habla de su legado uno de los exdirigentes blancos más antiguos, memoria viva madridista

Tomás González-Martín

@abc_deportes Seguir Actualizado: 04/06/2018 02:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se encuentra físicamente como Cristiano, que cuantos más años tiene más joven se siente. Tiene 81 años y una cabeza privilegiada. Ha conocido los entresijos del Real Madrid desde hace 71 años. Le hicieron socio en 1947. «Vi el 11-1 al Barcelona y no me acuerdo de nada, porque era un niño». Jugó en los años cincuenta. Se llama Luis Miguel Beneyto, conoció a Bernabéu y es uno de lo hombres que influyó para que, a la muerte del presidente, no hubiera elecciones y se produjera un consenso entre los posibles aspirantes a sucederle. La idea prosperó y fue elegido Luis de Carlos con el consenso de todos menos uno. Beneyto nos habla de Bernabéu cuando se conmemoran los cuarenta años de su adiós.

¿Quién fue Bernabéu?

Bernabéu es el principal forjador de lo que hoy es el Real Madrid. Le llamaron visionario por construir un estadio en un erial a mediados de los años cuarenta, en plena posguerra, y luego vio perfectamente que tenía que llenarlo y que para eso debía fichar jugadores e intentar participar en un torneo superior a las competiciones nacionales. Lo hizo todo.

A Bernabéu le llamaron loco y vislumbró el futuro. Creó un gran estadio y necesitaba un gran jugador.

Efectivamente, y ese gran futbolista lo vio en la celebración del 50 aniversario del Real Madrid y se llamaba Alfredo di Stéfano.

¿Cómo era Di Stéfano? ¿Era suficiente atractivo para llenar el estadio, entonces llamado Chamartín?

Así como Bernabéu fue el forjador de lo que hoy es el club, Alfredo fue el forjador de ese gen ganador que hoy mantiene el Real Madrid desde el primer equipo hasta los prebenjamines. No era suficiente, por lo que cuando las condiciones económicas lo permitieron, sin ayuda oficial alguna salvo la privada de Rafael Salgado y su banco para la construcción del estadio, realizó los fichajes necesarios para configurar el primer gran equipo. Y vinieron Molowny, Rial, Gento, Miguel Muñoz, Olsen, Joseíto, Juanito Alonso, Lesmes II y otros jugadores.

Muchas personas creen que el antiguo régimen favoreció al Madrid.

Con Santiago Bernabéu al frente, nada más lejos de la realidad. Solo voy a decir que desde 1939 el Madrid gana su primer título en 1954 porque ya había llegado Di Stéfano. Y en 1956 obtiene la primera Copa de Europa, evidentemente sin ninguna «ayuda nacional». Porque otro de los grandes logros de Bernabéu fue promover la creación de la Copa de Europa.

¿Y cómo se fraguó?

En primer lugar con la oposición interna de las autoridades. Y en segundo lugar, por la sintonía con el Milán, el Ajax, el Stade de Reims y la organización de «L’Equipe». Y lo consiguió superando todas esas dificultades.

Pues fue un acierto, ¿no?

En efecto, ganó cinco Copas de Europa consecutivas y no llegó la sexta por la actuación de los árbitros ingleses Ellis y Leafe, pues podía resultar aburrido que ganara otra seguida. Aprovecho para mandarle recuerdos a mi amigo Joan Gaspart y siento, como él ha dicho, que su temporada no sea completa después de la Copa de Europa número trece del Real Madrid. Yo creo que debiera tomar nota de las opiniones de personas tan importantes en el barcelonismo como Puyol y Xavi. No piensan más que en el Real Madrid.

Después de Bernabéu y de Luis de Carlos hubo varios presidentes en el club. ¿Que piensa de ellos?

No soy nadie para juzgar a nadie, pero solo voy a hablar de Florentino Pérez. Después de Bernabéu y De Carlos, gracias a Dios, hemos llegado a Florentino, quien salvando las distancias es, para mí, el segundo Bernabéu.

¿Por qué?

Ha fichado a los mejores jugadores, arregló el estadio y aún lo piensa mejorar mucho más, ha resuelto para mucho tiempo la situación económica del Real Madrid manteniendo la propiedad de los socios y tenemos una ciudad deportiva cuarenta veces más grande que la anterior a siete minutos de la anterior ciudad deportiva. Y deportivamente voy a decir tres cosas: cuatro Copas de Europa, de ellas tres seguidas batiendo récord; primer club que gana al mismo tiempo las Copas de Europa de fútbol y de baloncesto y y la declaración de mejor club del siglo XX; los demás tienen que esperar 82 años más para optar a ese título.