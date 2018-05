Cristiano Ronaldo provocó la anécdota de la jornada durante la jornada previa a la final de la Champions de este sábado. El delantero portugués estaba ensayando disparos a portería en el último entrenamiento del Real Madrid en Kiev, cuando uno de ellos se desvió del objetivo y acabó golpeando en la cara a un cámara que se encontraba filmando el ensayo.

Hit by a @cristiano shot... But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!



Ronaldo = 👏👏👏@realmadridpic.twitter.com/Km3ggwzT67