Por si no fueran suficientes las críticas de la prensa egipcia a Sergio Ramos, o la petición registrada en la plataforma 'Change.org' para que sancionen al andaluz después de la acción que lesionó a Mohamed Salah, la 'European Judo Union' ha echado más leña al fuego analizando la «llave» del madridista en la final de la Champions de Kiev y abriendo un encendido debate.

«El 'Waki-gatame' es una técnica peligrosa. Por eso no está permitida en judo para usarla como transición a ne-waza», publicó este organismo a través de su cuenta oficial en Twitter.

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB