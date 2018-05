Real Madrid Florentino Pérez tiene «un mes» para elegir el sucesor de Zidane El responsable del Real Madrid debe superar el hándicap de ver a muchos técnicos ya fichados y renovados, pero el Mundial le deja tiempo

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm6 Actualizado: 31/05/2018 14:40h

Muchos pensaban que había algún problema interno para que Zidane deje el Real Madrid. No hay ninguno. El presidente ponía su mano sobre el hombro de Zidane para presentarse ante la prensa y anunciar su adiós. No pasaba nada. No hay ningún problema con Cristiano o con Bale. Ninguno. Al contrario. Y Zidane y Florentino Pérez se llevan bien y se llevarán bien siempre.

El francés le ha creado un problema al amigo que le fichó en 2002 firmando su sí en una servilleta, en un restaurante. Fue el momento más grande para Zidane en su relación con el club, su mejor recuerdo. Ahora deja el cargo de entrenador y la seriedad posterior del dirigente blanco se argumentaba en que ya estaba pensando en elegir sucesor.

Zidane será, es, el nuevo Molwny del club y volverá al Real Madrid muy pronto

Florentino Pérez piensa que ahora no es fácil buscar el relevo, porque muchos técnicos han renovado o se encuentran en pleno Mundial. Pero el presidente es siempre positivo. Ahora mismo no tiene elegido un estilo de preparador. Lo pensará. Lo mejor es que tiene un mes, inmersos en el Mundial, para decidir tranquilamente al nuevo responsable de la plantilla.

Desde Pochettino a Joachim Low, que dirige a Alemania, hay muchos candidatos. La elección de Low, intentada en varias ocasiones, es difícil por encontrarse en pleno Mundial de Rusia. Solo una conversación actual, antes del campeonato, podría alcanzar un acuerdo válido para finales de julio. Muchos apoderados se han puesto a trabajar para ofrecer a sus entrenadores.

Tengan en cuenta una realidad. Zidane volverá. Será el nuevo Molowny del club, porque es el hombre ideal para dirigir el Real Madrid.