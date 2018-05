Final de Champions 2018 La declaración de madridismo de Rory McIlroy El golfista profesional de Irlanda del Norte tiene claro a quién apoyará en la final

S. D.

Actualizado: 25/05/2018 18:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El doble vencedor del Campeonato PGA ha sido preguntado en la rueda de prensa durante la presente edición del torneo sobre la final de Champions que enfrentará al Real Madrid con el Liverpool.

El golfista no ha dudado en confesar que apoyará a los blancos para que consigan la Copa de Europa: «Me pondré mi camiseta del Real Madrid». Aunque también ha reconocido que a pesar de ser fan del Manchester United no odia al Liverppol, y que supone que también «estaría bien ver ganar a un equipo inglés».