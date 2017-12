Mundial de Clubes | Al Jazira-Real Madrid Al Jazira, cuando el dinero no lo es todo Almunia, entrenador de porteros en el club emiratí, rival hoy del Real Madrid, desgrana cómo es el fútbol en Abu Dabi

Rubén Cañizares

Son las 17.00 horas y anochece en Abu Dabi, donde el venidero invierno espera a sus habitantes y turistas con una ligera brisa, sol radiante y 24 grados de temperatura. Clima impensable en muchos lugares del mundo a mediados de diciembre. Así es más fácil vivir con una sonrisa perenne, como lo hace Manuel Almunia (19 de mayo de 1997), exguardameta del Arsenal durante ocho temporadas, entre otros equipos, y hoy entrenador de porteros del Al Jazira, el rival del Real Madrid en la semifinal del Mundial de clubes: «No le pido mucho a la vida. Soy un tipo sencillo. Desde hace dos años vivo en Abu Dabi con mi mujer, que está tan encantada de la ciudad y el tipo de vida que hasta ha aprendido árabe, yo hago lo que más me gusta y ambos somos felices. Este país no es tan restrictivo como se cree. Hay una imagen distorsionada. Simplemente no hay que cometer los excesos que, a veces, se cometen en la vida occidental. Emiratos Árabes Unidos está mucho más abierto al mundo que Arabia Saudí, Bahréin o Catar», explica el cancerbero navarro a ABC.

Almunia nos recibe en el complejo deportivo del Emirates Palace, el hotel más caro del mundo, custodiado por las imponentes Etihad Towers y anexo al majestuoso Palacio Presidencial, donde reside el Emir Jalifa bin Zayed Al Nahayan, el actual mandatario de Emiratos Árabes Unidos. Uno de sus hermanos, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan, es miembro de la familia real de Abu Dabi, tiene dos mujeres, cuatro hijos y el dinero por castigo (está entre las diez personas más ricas del mundo). Es el dueño de varios equipos de fútbol, como el Manchester City, el New York City o el Yokohama Marinos, además del Al Jazira: «Es verdad que éste es un club rico, pero el dinero no lo es todo», explica Almunia.

Su reflexión no esconde el protagonismo de lo económico. Está claro que el dinero es una de las razones por las que un futbolista o un entrenador extranjero viene a una competición tan débil como la Liga Árabe del Golfo, pero también es cierto que el poder monetario no ha sido el trampolín esperado para dar un salto de calidad: «Es verdad que en este país se cobra bien y hay mucha pasión por el fútbol, pero no por el local. Aquí se vuelven locos con los grandes clubes de Europa, sobre todo con los ingleses y los españoles. Ellos han intentando hacer de su liga un torneo grande pero a pesar de profesionalizar el campeonato del país, no hay arraigo, ni apoyo ni seguimiento alguno».

Por ahí se explica que los estadios estén vacíos y las inmediaciones del Hotel Four Seasons, donde se aloja el Real Madrid, y el campus de la Universidad de Nueva York, donde se entrena, estén llenos de aficionados locos por ver a sus ídolos: «En el partido de cuartos ante el Red Urawa el estadio estaba en familia. A pesar de traer estrellas extranjeras el fútbol local no ha cuajado. Esperemos que este Mundial sirva para darle un impulso».

Problema cardíaco

Almunia, tras más de veinte años de carrera, dejó el fútbol en 2014 por un problema serio de corazón. Una miocardiopatía hipertrófica, que ya tenía cuando era portero del Arsenal (aunque entonces le permitía seguir jugando al fútbol), frustró su fichaje por el Cagliari: «Mi vida corría peligro si seguía practicando el fútbol a alta intensidad. Podía pasarme algo parecido a lo que le sucedió a Antonio Puerta. Así que, con 37 años, lo dejé. Ahora, cuando miro atrás me doy cuenta que la carrera de un futbolista es un parpadeo. Por eso le digo a los jugadores que, contra el Madrid, salgan a disfrutar y competir, porque todo pasa volando».

El consejo de Almunia lo están siguiendo al pie de la letras sus jugadores. El exguardameta confiesa que en el vestuario del Al Jazira solo se habla de pedir camisetas, autógrafos y hacerse fotos con las estrella del Real Madrid, pero avisa a los blancos que no será una semifinal sencilla: «Eso pasa ahora, en los días previos al partido. Es la primera vez en la historia que jugamos contra el Real Madrid, pero cuando empiece el encuentro vamos a competir, y mucho. No nos vamos a quedar ensimismados mirando a Cristiano. Tendremos nuestras opciones y se lo pondremos difícil».