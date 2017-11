Real Madrid Keylor y Kovacic vuelven al Real Madrid Bale no fue convocado para medirse al Málaga y lo hará el martes en Copa frente al Fuenlabrada. Vallejo-Varane, dúo inédito en el centro de la zaga

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 25/11/2017 08:16h Actualizado: 25/11/2017 08:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Madrid se enfrenta al Málaga en el primer partido de la «recuperación» que anuncian Zidane, Cristiano y Benzema tras la goleada de Chipre y el regreso al equipo de Kovacic, Keylor y Bale. El guardameta y el centrocampista vuelven a una convocatoria. Navas lo hace después de un mes y Kovacic al cabo de dos. Bale no fue convocado. El galés volverá a disfrutar de minutos el martes en Copa ante el Fuenlabrada. Ni siquiera la baja de Asensio, lesionado en el obturador externo de la pierna derecha, evita el optimismo.

Sergio Ramos se entrenó con una máscara protectora de la nariz. Quería jugar ya. Lo hará el próximo sábado en San Mamés

El entrenador decidirá hoy si juega Keylor o mantiene a Casilla. Los dos se repartirán este partido y el del martes. Vallejo será titular en el centro de la defensa junto a Varane, un dúo inédito. Sergio Ramos se entrenó con una máscara protectora de la nariz. Quería jugar ya. Lo hará el próximo sábado en San Mamés. Nacho, sancionado, se suma al capítulo de defensas ausentes para forzar la creación de esa nueva zaga, con Carvajal, Vallejo, Varane y Marcelo.

A diez puntos del Barcelona, con perjuicios arbitrales, Zidane es optimista y no se queja. Admite que no esperaba estar a diez puntos del gran rival y no justifica el desfase ni en las ocho lesiones de larga duración, ni en las recaídas de Bale y Keylor, ni en los arbitrajes, aunque le hayan dañado ostensiblemente.

El francés tiene la duda de la portería. Jugará con Navas o Casilla; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos, Isco; Cristiano y Benzema.

El Málaga formará con Roberto; Rosales, Baysse, Luis Hernández, Juan Carlos; Keko, Recio, Adrián, Chory Castro; Peñaranda y Rolan.