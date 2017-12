Real Madrid El Madrid pierde a Ramos, Carvajal y Casemiro para medirse al Sevilla Los tres se aseguran, sin embargo, estar en el clásico el día 23 de diciembre

El Real Madrid perdió el tren que le dejó el Barcelona. Zidane reconoció que estaba dolido, pero por la falta de premio que sufrieron sus futbolistas. Su autocrítica fue positiva, no tenía nada que reprochar al equipo: «Me siento muy decepcionado por los jugadores, porque han hecho todo para ganar, se merecían los tres puntos y no lo han conseguido. El esfuerzo físico fue tremendo. Solo nos ha faltado un gol». El francés analizó que el campeón no tiene más problema que esa carencia de acierto. No encontró otros fallos. Nada. Fue directo al dilema que vive el conjunto blanco: «El gol no entra, ya está, es lo único que nos pasa. Creamos ocasiones y ahora no las transformamos en el marcador. La temporada pasada conseguimos muchos triunfos con un remate en los últimos minutos y ahora no logramos ese acierto final». Desvió el balón a la Liga: «La única razón de los ocho puntos de diferencia es la falta de gol. El Barcelona, el Valencia y el Atlético van por delante porque se lo merecen».

Zidane afirma que la causa de la desventaja de ocho puntos es «la falta de gol»

Objetivo en su análisis, el responsable del Real Madrid advirtió que esto no continuará así: «El gol entrará, todo volverá a ser como antes, porque tenemos calidad para ello y lo sabemos. Para ello debemos trabajar más. Esto es muy largo, quedan seis meses».

Isco: falta el pase final

La alineación fue la misma que conquistó la Champions en Cardiff. Zidane aseguró que únicamente ha cambiado una cosa respecto al once que derrotó a la Juventus: «Ha cambiado el resultado, nada más. Cuando miro el partido esta noche no podemos decir que jugamos peor. Contra la Juventus metimos cuatro y ahora ninguno. Hemos merecido vencer al Atlético y al Athletic y en las dos ocasiones nos quedamos sin marcar y empatamos. Fueron cuatro puntos que hoy deberíamos contar con nosotros y estaríamos a cuatro del líder».

Ramos, enmascarado, demostró su enfado por la expulsión. Manifestó que la segunda amonestación no fue justa. Tampoco consideraba que la primera acción fuera merecedora de tarjeta. No se enfrentará al Sevilla el sábado. Tampoco lo harán Casemiro y Carvajal, que acumularon su quinta amonestación, pero eso les permitirá estar en el clásico con seguridad. Oportunidad para Achraf ante el conjunto hispalense.

Isco puso un disparo en la diana de lo que le sucede al Real Madrid: «Quizá nos falta la precisión que teníamos antes en el pase final».

Keylor y Kepa eran los protagonistas del morbo ¿El presente y el futuro de la portería madridista?. El costarricense contestó: «Me abracé con Kepa como hago con todos los porteros. Yo estoy en el Real Madrid, lo que pase en el futuro no lo sé».