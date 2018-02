Real Madrid El Madrid subirá el contrato de Cristiano hasta los 30 millones El luso acepta esperar hasta verano para negociar la mejora de su ficha, que se equiparará a Neymar, pero no a Messi

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 03/02/2018 02:47h Actualizado: 03/02/2018 02:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tiene contrato hasta 2021 y desea cumplirlo. Incluso extenderlo si su rendimiento fuera óptimo para el club. Pero lo más importante es que Cristiano desea quedarse en el Real Madrid y retirarse en el Real Madrid. El portugués rechaza los rumores sobre su porvenir y ha expuesto con claridad en la casa blanca que su anhelo es continuar en el equipo que le ha hecho el más grande, en el club que le ha permitido ganar otras tres Champions, tras la conseguida con el Manchester. Sabe que su futuro será mucho mejor si juega en un conjunto del potencial del blanco, donde ha ganado esas tres Copas de Europa, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.

«Quiero seguir, quiero quedarme en el Real Madrid, me gusta el club, me gusta España, su gente, me gusta Madrid y mi familia se siente muy feliz aquí»

El Real Madrid conoce la postura de Ronaldo, desea quedarse, y le ofrecerá en el verano, una vez acaba la temporada, una mejora de contrato acorde con el cambio económico que el fichaje de Neymar por el PSG ha suscitado en el fútbol europeo. El Balón de Oro tiene un contrato fijo anual de 21 millones de euros netos, que con pluses sencillos se convierten en 25, una cifra que para la empresa que le paga se traduce nada menos que en 44 millones por campaña, pues le abona también el 43 por ciento de los impuestos. El club y los abogados de la estrella negociarán un aumento de salario que situará al futbolista en una cifra que rondará los 30 millones, cantidad cercana a los 33 que percibe Neymar en el PSG.

Tres casos muy diferentes

Messi ha renovado en el Barcelona por 30 millones fijos anuales, que con cláusulas fáciles de alcanzar se transforman en 50 millones por temporada, pero la situación del argentino en la entidad azulgrana no puede compararse con la de Cristiano en el Real Madrid. Messi se acercaba al final de su contrato, Bartomeu no podía perderle después de la fuga de Neymar al PSG y le ofreció el máximo dinero posible para que firmara hasta 2021.

El nuevo contrato de Neymar en el París Saint Germain encareció enormemente la nueva valoración del «10» barcelonista. Ronaldo, sin embargo, rubricó su convenio por cinco años el 6 de noviembre de 2016, mucho tiempo antes. Eran momentos muy diferentes, ajenos a la explosión provocada por Nasser Al-Khelaifi desde París.

Ha recuperado la sonrisa

Para Cristiano ha sido más dolorosa su situación judicial ante la Hacienda española que esta diferencia de contratos a rebufo de la inflación generada en agosto. Por eso filtró su enfado, por medio de Pepe, en la concentración de Portugal en la Copa Confederaciones. No hubo ni una sola declaración del madeirense. Posteriormente, en el otoño, el delantero esperó a recibir «un guiño» del club para equiparar su realidad contractual con el nuevo orden establecido. La situación futbolística del Real Madrid no era buena. Ahora, Cristiano ha vuelto al gol. Y ha hablado con claridad: «Quiero seguir en el Real Madrid, me gusta mi club, me gusta España, su gente, me gusta Madrid y mi familia es feliz aquí». La sonrisa que muestra en los entrenamientos junto a sus compañeros es el reflejo de sus sensaciones. Sabe que el Real Madrid no abordará en plena competición la negociación de su mejora económica, todo se dialogará en el verano. Ahora toca progresar en la Liga y dar un salto adelante en la Champions frente al PSG. Todos, el Real Madrid, Cristiano y toda la plantilla se juegan mucho más en el campo que en los despachos.

Criticado, denostado hasta por mirarse la cara con el móvil de un doctor tras coserle tres puntos bajo el ojo, el luso expuso a sus compañeros en los malos momentos sufridos esta temporada que él volvería a ofrecer el rendimiento habitual que ha dado desde hace nueve años. Hoy ya suma veinte dianas, ocho en la Liga y nueve en la Champions.

Zidane: «Se retirará aquí»

Zidane opina que no hay caso Ronaldo: «Pienso Cristiano se quedará en el Real Madrid, no me imagino al Real Madrid sin Cristiano. Él mismo ha expresado su deseo de retirarse aquí y pienso que se retirará en el Real Madrid». Zidane colgó las botas en esta misma casa en 2006. Perdonó un año y lo dejó. El razonamiento es directo: «Después de jugar aquí ¿dónde irás? Donde vayas siempre será un retroceso en tu carrera, porque lo que has conseguido en el Real Madrid será imposible repetirlo en otro sitio». Cristiano sabe que es verdad. Hay cadenas que son de oro.