Mundial de Clubes Fútbol en Abu Dabi, una pasión a medias En Emiratos Arabes Unidos, el deporte rey enamora, pero no del todo. Las Ligas de China y Catar le han hecho mucho daño

Rubén Cañizares

Camino del Zayed Sport City Stadium, el taxista nos pregunta qué por qué vamos hacia allí. Desconoce que se juega el Mundial de Clubes. Su inquietud refleja el desconocimiento que hay en Abu Dabi sobre el torneo. El fútbol es un ocio deportivo para esta ciudad, pero no el favorito. Por delante, está el cricket, y el deporte rey solo enamora cuando se habla de las grandes Ligas europeas, sobre todo la inglesa y la española, no del fútbol local. Y, principalmente, se idolatra a las estrellas, pero no tanto a los equipos.

«Aquí han intentando hacer de su liga un torneo grande pero a pesar de profesionalizar el campeonato del país, no hay arraigo, ni apoyo ni seguimiento alguno. En nuestro partido de cuartos ante el Red Urawa el estadio estaba en familia. A pesar de traer estrellas extranjeras el fútbol local no ha cuajado. Esperemos que este Mundial sirva para darle un impulso», comenta a ABC Manuel Almunia, hoy entrenador del porteros del Al Jazira, el rival del Real Madrid en semifinales.

Hay mucho dinero y eso consiguió traer a grandes jugadores foráneos a principios de siglo, como Cannavaro o Trezeguet, pero el auge del fútbol en Catar y China provocó que las grandes estrellas en busca de un retiro dorado, dejaran de lado La Liga Árabe del Golfony apostaran por otros torneos. Ahora, siguen viniendo extranjeros, pero de nivel medio, razón por la que el habitante de Emiratos Árabes Unidos no termina de sentirse identificado con el fútbol: «Desde hace unos años, los equipos de EAU no pueden evitar que las estrellas se vayan a otras Ligas de Asia más potentes, cuando antes no era así», explica el técnico mexicano Javier Aguirre, actual entrenador de Al Wahda, uno de los clubes de Abu Dabi, cuya asistencia media al estadio es de apenas 2.000 personas. Un ejemplo que escenifica a la perfección esta devaluación del fútbol de EAU, como lo fue el el traspaso de Asamoah Gya, en julio de 2015, del Al Ain de Abu Dabi al SIPG de Shanghái, previo pago récord de 20 millones de euros.

También el clima es un impedimento importante. La temperatura más baja en invierno no baja de los 20-22 grados, y eso frena todavía más el interés, tanto in situ como por televisión. Los estadios suelen estar casi vacíos y las cadenas locales y de pago se mantienen al margen. Solo apuestan por emitir la Premier y la Liga: «Se vive con pasión el fútbol cuando en la tele aparece el Real Madrid, el Barcelon, el United o el City, pero poco más. Esperemos que la presencia del equipo blanco en el Mundial que se disputa aquí le de algo de impulso», reflexiona Almunia

La no clasificación del país para el Mundial tampoco ha ayudado a aumentar el seguimiento por el fútbol. En 2015, Emiratos Árabes Unidos acabó tercera en el Campeonato continental de Asia pero ha fracasado en su intento por llegar a Rusia. Y no es por un problema de instalaciones, porque en Abu Dabi y en el resto del país cuentas con una estructuras alrededor del fútbol, en cuanto a campos, academias y entrenadores, de máxima calidad, pero el talento no logra explotar y el poco fervor de la gente pone la guinda. Así es el fútbol en Abu Dabi, una pasión a medias.